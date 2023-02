L'irruption du robot conversationnel ChatGPT conduit les grands groupes à précipiter leurs projets en matière d'évolution des moteurs de recherche et d'intégration d'une intelligence artificielle pour produire des résultats concis et en langage naturel.

Après Microsoft qui prévoit son intégration dans Bing et pendant que la Chine se prépare avec Baidu (avec l'IA ERNIE) et Alibaba à faire de même, Google a dû aussi se plier à l'exercice en présentant son intelligence artificielle Bard qui doit être intégrée à son moteur de recherche.

La présentation devait vanter les mérites de l'IA s'appuyant sur son agent conversationnel LaMDA (qui s'est déjà fait remarquer il y a quelques mois) et mettait l'accent sur la qualité et la pertinence de ses réponses, un point de plus en plus critiqué concernant l'utilisation de ChatGPT.

Tout le monde peut se tromper, même une IA

Mais c'est justement une réponse de Bard donnée en exemple qui a attiré négativement l'attention des investisseurs dans la mesure où elle était...fausse. A la question : "Quelles nouvelles découvertes issues du télescope James Webb puis-je expliquer à mon enfant de 9 ans ?", le robot conversationnel a énoncé plusieurs points et affirmé que le télescope avait été le premier à prendre des photos d'une planète hors du système solaire.

Or, la première photo d'une exoplanète a été prise par le télescope européen VLT (Very Large Telescope, installé au Chili mais piloté par l'ESO ou Observatoire européen austral) en 2004, bien avant la mise en service du télescope spatial James Webb.

Dès que l'erreur a été repérée et signalée, notamment par l'agence Reuters, le cours en Bourse d'Alphabet, dont dépend Google, a reculé de 8%. Cette méprise pointe directement du doigt le danger des robots conversationnels dans leur capacité d'énoncer des affirmations sans permettre de vérification directe.

L'économie des moteurs de recherche en danger ?

Mais, à vrai dire, la présentation même du robot conversationnel Bard a de quoi inquiéter les investisseurs de Google tant il pourrait transformer le fonctionnement des moteurs de recherche et changer leur modèle économique.

Google se dit d'ailleurs très conscient de ce danger et annonce déjà vouloir avancer très prudemment dans ce domaine, alors qu'il détient plus de 90% de part de marché mondiale sur le secteur des moteurs de recherche.

L'IA Bard n'est encore accessible qu'à un petit nombre de développeurs et ne sera ouverte que très progressivement. L'idée est pour le moment de fournir une réponse en langage naturel à une requête et de positionner des liens pertinents en-dessous mais les questions de visibilité et de mise en avant de contenus vont vite devoir trouver des réponses.