Après une fin d'année difficile marquée par l'effondrement de la plateforme FTX et la découverte des agissements risqués de sa direction en matière de transferts de fonds, le Bitcoin a commencé à redresser la tête en février avec une légère remontée du cours vers 24 000 dollars qui laissait espérer une reprise plus marquée.

Mais les difficultés se sont enchaînées ces derniers jours, conduisant à une nouvelle baisse du cours de la principale monnaie virtuelle qui entraîne avec elle le reste du monde crypto dans sa redescente.

L'annonce de la fermeture de la banque crypto Silvergate Bank est un nouveau coup dur pour l'écosystème des cryptomonnaies et pour son rôle de monnaie capable de constituer une alternative aux monnaies traditionnelles.

Contexte moins favorable

Son rôle d'acteur précoce du marché du bitcoin en faisait un acteur de confiance...qui n'a cependant pas résisté à la chute de FTX et risque d'entraîner d'autres entreprises crypto exposées dans sa chute.

Mais ce n'est pas la seule raison du nouveau recul de la valeur sous la barre symbolique des 20 000 dollars. Les dernières déclarations du président de la Banque centrale américaine laissent entendre une remontée des taux directeurs qui ne constituent pas un contexte favorable pour investir dans les cryptomonnaies.

Faut-il durcir la réglementation ?

Et il y a toujours cette menace dans l'air d'une réglementation plus sévère réclamée par les régulateurs et certains gouvernements pour empêcher les dérives et ne pas laisser les investisseurs sans solutions lorsque les entreprises crypto ferment subitement.

La hausse des prix de l'énergie pourrait aussi venir jouer les trouble-fêtes et les cryptomineurs pourraient se retrouver affublés d'une taxe particulière sur l'électricité. L'Etat de New York a déjà pris des mesures fin 2022 pour limiter la consommation d'électricité du secteur des cryptomonnaies sur son territoire, du moins tant qu'elle n'est pas décarbonée.