Confrontée à des problèmes de pénurie d'électricité attribuées à l'activité énergivore du minage de cryptomonnaies, la Chine a pris la décision radicale de faire fermer les fermes de cryptominage dans plusieurs de ses provinces.

Les acteurs de ce marché ont migré vers d'autres pays et les Etats-Unis sont devenus l'un des premiers foyers de minage au monde...avec les mêmes contraintes sur la consommation énergétique.

En ces temps de crise énergétique, ce type d'activité n'est pas forcément bien vu et l'Etat de New York vient d'interdire une partie des activités de minage des monnaies virtuelles, considérées comme trop gourmandes en énergie, et notamment lorsqu'elles consomment des énergies fossiles.

Les cryptomonnaies à l'épreuve de la crise énergétique

D'anciennes centrales électriques ont été réactivées ces dernières années pour alimenter l'activité de création de devises virtuelles mais les études montrent que la création d'un bitcoin nécessite l'équivalent de 1150 kWh, soit ce que consomme un foyer américain durant 40 jours, rapporte l'AFP.

Les mesures de l'Etat de New York visent notamment les monnaies virtuelles fonctionnant en preuve de travail (proof of work), comme le Bitcoin, nécessitant des calculs complexes nécessitant une grande puissance informatique.

Certaines blockchains, comme l'Ethereum, sont passées à un autre mode de fonctionnement, dit de type preuve d'enjeu (proof of stake), qui n'impose plus ces calculs intenses et permet de faire baisser la consommation d'électricité de 99% par rapport au fonctionnement en proof of work.

Les décisions de restriction de l'activité des cryptomonnaies énergivores est prononcée pour deux ans, donnant à l'Etat de New York le temps d'évaluer l'impact environnemental des monnaies virtuelles

L'Europe aussi veut réguler

En Europe aussi, la Commission européenne a fait savoir qu'elle était prête à débrancher les cryptomonnaies dans le contexte de la crise énergétique et des difficultés d'approvisionnement en électricité qui pourraient toucher le Vieux Continent cet hiver.

Le risque de délestage électrique en cas d'hiver rigoureux étant avéré (même en France), le secteur des cryptomonnaies est suivi de près, notamment s'il devait connaître une nouvelle poussée de fièvre et générer une frénésie chez les cryptomineurs.

Actuellement, le secteur est plutôt confronté à une série de cryptocrashes mettant à rude épreuve les nerfs des investisseurs. La faillite de la plateforme d'échanges FTX et les zones d'ombre de sa gestion ainsi que les transferts de fonds suspects qui l'ont accompagnée ont créé des perturbations et une rupture de confiance.