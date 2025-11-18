Le secteur des actifs numériques traverse une zone de turbulences majeure alors que le Bitcoin vient de passer sous la barre symbolique des 90 000 dollars.

Cette correction brutale, intervenant peu après un record historique, plonge le marché dans un climat de peur extrême et remet en question la dynamique haussière de l'année.

Une correction technique d'une rare violence

Le contraste est saisissant pour les observateurs qui avaient les yeux rivés sur les graphiques au début du mois d'octobre. Alors que le bitcoin s'échangeait à un niveau record dépassant les 126 000 dollars, porté par un optimisme réglementaire, la tendance s'est brutalement inversée.

En l'espace de quelques semaines, l'actif a perdu près de 30 % de sa valeur, effaçant intégralement les performances accumulées depuis le début de l'année 2025.

Cette chute libre a été techniquement matérialisée par une "death cross", le croisement de la moyenne mobile à 50 jours sous celle à 200 jours, un signal souvent annonciateur de corrections prolongées.

Un contexte macroéconomique défavorable

Les raisons de ce désamour soudain sont à chercher du côté des fondamentaux économiques et des incertitudes politiques. Les investisseurs semblent se détourner du marché des cryptomonnaies, jugé trop risqué, face aux doutes persistants concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale et l'impact potentiel des tarifs douaniers envisagés par l'administration Trump.

Tandis que l'or affiche une santé insolente avec une hausse de 53 % et que le S&P 500 progresse de plus de 13 %, les actifs numériques peinent à justifier leur statut de valeur refuge dans ce climat d'aversion au risque.

Les petites capitalisations en souffrance

Si le leader du marché tousse, les plus petits projets s'enrhument sévèrement. La purge est encore plus drastique pour les "small caps", dont l'indice de référence a touché son niveau le plus bas depuis 2020, illustrant une fuite massive des capitaux vers la sécurité.

Les liquidations se chiffrent en milliards de dollars sur les différentes plateformes d'échange, exacerbant la volatilité et poussant l'indice de sentiment "Fear & Greed" à un niveau d'extrême peur rarement atteint. Cette désaffection pour les actifs spéculatifs secondaires souligne une fragmentation du marché où seule la qualité semble désormais privilégiée.

Alors que certains investisseurs institutionnels et des acteurs étatiques comme le Salvador profitent de ces prix bradés pour accumuler, la question reste entière : s'agit-il d'une simple correction saine avant un rebond ou de l'entrée dans un hiver crypto prolongé ?