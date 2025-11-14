Le Bitcoin s'est effondré sous le seuil clé des 100 000 dollars pour atteindre son plus bas niveau en six mois. Cette chute, alimentée par la frilosité des marchés et l'incertitude sur une baisse des taux de la Fed, entraîne une liquidation massive sur les actifs à risque et confirme l'entrée dans une phase baissière pour les cryptomonnaies.

En passant sous cette valeur plancher, le Bitcoin n'a pas seulement atteint son plus bas niveau depuis mai, il a surtout confirmé les craintes d'un retournement de tendance durable.

La principale cryptomonnaie a dévissé sous les 96 000 dollars, s'inscrivant sur la voie d'une troisième semaine consécutive de pertes. Avec une baisse de près de 24 % par rapport à son sommet d'octobre, l'onde de choc s'est propagée à l'ensemble du secteur, effaçant plus de 450 milliards de dollars de valorisation en quelques semaines.

Pourquoi les marchés financiers perdent-ils pied ?

La cause principale de cette correction est à chercher du côté de la politique monétaire américaine. Les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale (Fed) en décembre s'amenuisent de jour en jour.

Les marchés n'évaluent plus qu'à environ 50 % la probabilité d'un assouplissement, contre 90 % au début du mois.

Cette incertitude, exacerbée par le récent shutdown du gouvernement américain qui a retardé la publication d'indicateurs économiques clés, pousse les investisseurs à fuir les actifs à risque. Les actions de la tech, de Tesla à Nvidia, ont également subi de lourdes pertes, confirmant un sentiment de défiance généralisé.

Un écosystème crypto fragilisé de l'intérieur

Au-delà du contexte macroéconomique, l'écosystème crypto montre des signes de faiblesse internes qui ne trompent pas. La demande institutionnelle, qui avait été un moteur essentiel de la croissance récente, s'est visiblement tarie.

Les fonds ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties massives, avec près de 897 millions de dollars retirés en une seule journée.

À cela s'ajoute une pression vendeuse inhabituelle. Les détenteurs de longue date (whales) ont cédé pour près de 79 milliards de dollars de BTC en un mois, tandis que certains mineurs, comme Bitfarms, ont annoncé des stratégies de sortie, accentuant la nervosité ambiante. En une seule journée, plus de 553 millions de dollars de positions longues ont été liquidées.

Vers une correction plus profonde ?

Les analystes s'accordent sur un point : le marché est entré dans un régime baissier confirmé. D'un point de vue technique, le Bitcoin a brisé des supports importants comme sa moyenne mobile à 200 jours, située autour de 108 000 dollars. Le prochain niveau de support majeur est désormais observé autour de 93 000 dollars.

Sur le marché des dérivés, la tendance se confirme aussi : la demande pour des options de vente ("puts") explose, notamment sur les prix d'exercice de 95 000 $ et 90 000 $.

C'est le signe que les opérateurs se préparent à de nouvelles baisses. La question reste ouverte : ce niveau attirera-t-il de nouveaux acheteurs ou ne sera-t-il qu'une étape dans une descente plus longue et plus douloureuse ?