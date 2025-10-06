Le Bitcoin a atteint un nouveau record historique ce dimanche, déjouant de nombreux pronostics en s'échangeant à 125 689 dollars. Cette performance remarquable efface le précédent sommet établi au mois d'août, qui se situait aux alentours de 124 500 dollars, et confirme la tendance haussière observée ces dernières semaines.

Un shutdown américain en toile de fond

Cette flambée du cours s'inscrit dans un contexte de méfiance généralisée des investisseurs, alimenté par la paralysie budgétaire qui frappe actuellement les États-Unis.

Ce "shutdown" prolongé pousse les acteurs du marché à se détourner des canaux traditionnels pour chercher des placements jugés plus résilients. Les investisseurs se sont ainsi massivement tournés vers des actifs plus sûrs pendant que les législateurs américains peinent à trouver un accord sur le financement du gouvernement fédéral.

La dépréciation du dollar, un puissant moteur

Au-delà de la crise politique américaine, c'est l'implacable réalité économique qui semble nourrir cette ascension. Selon Joshua Lim, co-responsable des marchés chez FalconX, le Bitcoin profite pleinement du "narratif de la dépréciation du dollar".

Dans une période où de nombreux actifs, des actions à l'or en passant par des objets de collection, atteignent des sommets, il n'est guère surprenant de voir la plus célèbre des monnaies numériques capter une partie de cette quête de rendement et de protection contre l'érosion monétaire.

L'influence politique, un facteur non négligeable ?

Un autre élément, plus politique, est également à prendre en compte. Le soutien affiché par des personnalités influentes, notamment le président américain Donald Trump et sa famille, a contribué à légitimer et promouvoir les cryptomonnaies auprès d'un public plus large.

Ces prises de position et leur implication dans diverses initiatives du secteur ont indéniablement joué un rôle d'accélérateur pour le cours du Bitcoin. La question reste désormais de savoir si cette dynamique est un simple feu de paille ou le signe d'une adoption durable de l'actif comme une véritable valeur refuge institutionnelle.