Après avoir connu plusieurs cryptocrashes en 2022, le marché des cryptomonnaies se situent depuis plusieurs mois dans un entre-deux qui peut aussi bien prolonger la descente aux enfers ou marquer la fin d'une période de recul comme les monnaies virtuelles en ont connu plusieurs avant de repartir encore plus fort.

Après la dernière saignée, le Bitcoin s'est stabilisé entre 16 000 et 18 000 dollars, sans donner de signes d'évolutions dans un sens ou l'autre. Après une fin de semaine marquée par un franchissement du seuil des 19 000 dollars, la monnaie virtuelle a connu un sursaut ce week-end en repassant la barre des 21 000 dollars.

Signes économiques positifs

Les raisons de cette amélioration subite ne sont pas très claires mais de récents rapports aux Etats-Unis soulignent un certain tassement de l'inflation qui pourrait redonner de l'élan à l'économie, même si le spectre d'une récession reste toujours bien présent.

Cela pourrait tout aussi être lié à de larges mouvements de fonds chez les whales (baleines), très gros investisseurs du marché, cherchant à profiter d'une opportunité ponctuelle.

Les observateurs restent prudents alors que la faillite spectaculaire de la plateforme FTX et les dessous de sa gestion ont fragilisé le secteur des cryptomonnaies et risquent d'entraîner un durcissement de la régulation qui pourrait donner un nouveau coup de frein.

2023, année de transition

Classiquement, les autres cryptomonnaies, à commencer par l'Ether, ont profité de la poussée du Bitcoin pour gagner en valeur. Pour autant, les observateurs suggèrent que 2023 devrait rester une année de transition avec peu de chances de voir le Bitcoin tenter de dépasser son record proche des 69 000 dollars cette année.

C'est plutôt en 2024 que pourrait se relancer un " bull run " (phase d'expansion) capable de faire remonter fortement la valeur de la monnaie virtuelle. L'année passée a été rude pour le secteur avec une perte de valorisation de 1400 milliards de dollars et beaucoup d'entreprises du secteur fragilisées.

Et certains analystes estiment toujours possible que le Bitcoin remonte entre 50 000 et 100 000 dollars d'ici deux à trois ans, indique CNBC, s'opposant à la prédiction de multiples fois répétées de la mort des cryptomonnaies.