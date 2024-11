Déjà porté par les perspectives positives de la création de fonds ETF et par le halving du mois d'avril qui fait traditionnellement grimper sa valeur, le Bitcoin a profité du soutien inattendu de Donald Trump durant la campagne présidentielle américaine.

Si la valeur est restée attentiste durant plusieurs mois autour de 60 000 dollars, elle a commencé une nouvelle phase de progression avec l'élection de ce dernier à la présidence américaine dans l'espoir de la mise en place d'un cadre réglementaire moins contraignant pour les cryptomonnaies.

De son précédent ATH autour de 73 000 dollars, le Bitcoin est allé de record en record en ce mois de novembre, repassant la barre des 70 000 dollars puis des 80 000 dollars et enfin des 90 000 dollars récemment.

Le Bitcoin à près de 100 000 dollars

Ne se laissant que quelques jours de pause, la progression se poursuit et la monnaie virtuelle est désormais positionnée vers 97 500 dollars (valeur dans la matinée du 21 novembre), avec un pic l'ayant amené à quasiment 98 000 dollars. Le cours a ainsi plus que doublé depuis le début de l'année, quand la valeur tournait autour de 45 000 dollars.

S'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le rêve d'un Bitcoin atteignant 100 000 dollars avant la fin de l'année devient plus franchement crédible et fait le bonheur des investisseurs de longue date et des baleines (whales) détentrices de vastes portefeuilles.

Le nouveau record de valeur est déjà très loin de celui du début d'année et il reste bien sûr à voir jusqu'à quel point cette phase de croissance pourra tenir. Certains observateurs anticipent déjà un Bitcoin à 200 000 dollars l'an prochain.

Le secteur des cyptomonnaies à la fête

En attendant, la croissance de la valeur du Bitcoin entraîne d'autres cryptomonnaies dans sa progression, à commencer par l'Ether à plus de 3100 dollars, tandis que les regards restent tournés vers le Dogecoin, devenu la sixième cryptomonnaie du marché depuis qu'Elon Musk a été nommé co-responsable du DOGE (Department of Government Efficiency) par Donald Trump.

Plusieurs indicateurs économiques laissent espérer des conditions favorables pour la progression des cryptomonnaies, expliquant aussi la confiance retrouvée des investisseurs.