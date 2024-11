Ces dernières années, Elon Musk a fait beaucoup pour le succès du Dogecoin, une monnaie virtuelle initialement inventée dans un but parodique qu'il a régulièrement évoquée sur Twitter (avant d'en faire le réseau social X) en l'associant à ses projets industriels et en contribuant à forger l'expression "To the Moon !" désormais associée à la cryptomonnaie.

Il a même été soupçonné un temps de manipulation de cours plus ou moins volontaire, ses déclarations, même humoristiques, ayant le don de faire bouger sensiblement la valeur de cette monnaie virtuelle.

Le milliardaire fait depuis moins référence à cette monnaie virtuelle en particulier mais elle reste associée à son nom. Aussi, quand Donald Trump, fraîchement élu président des Etats-Unis, décide de créer de toute pièce un ministère de l'efficacité gouvernementale et d'y placer Elon Musk à sa tête, avec l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, cela rappelle de vieux souvenirs et influe sur le cours, d'autant plus que son acronyme (en anglais) n'est autre que...DOGE (Department Of Governement Efficiency).

Dogecoin, DOGE, Elon Musk, un trio de mèmes

L'homme d'affaires sera chargé de bousculer les habitudes et les excès de la bureaucratie américaine en envoyant "des ondes de choc dans le système" en cherchant à réduire les dépenses inutiles et en détricotant les réglementations excessives.

Elon Musk, connu pour ses méthodes de management exigeantes sinon brutales dans ses différentes entreprises, pourrait donc secouer le cocotier de l'entrelas des agences gouvernementales américaines avec des décisions musclées.

L'annonce de la création de ce ministère et le placement de cet important soutien de Donald Trump durant la campagne présidentielle a eu le don de faire exploser le cours du Dogecoin en le propulsant instantanément de 20%, au point de dépasser les 0,40 dollar l'unité, après avoir déjà bien profité de la montée du Bitcoin au moment de l'élection présidentielle américaine.

La montée du Dogecoin, symbole d'une confiance crypto retrouvée

Il reste encore loin de son record absolu de 0,67 dollar mais certains observateurs le voient désormais dépasser la valeur symbolique de 1 dollar dans les mois ou trimestres qui viennent.

Le Dogecoin, représenté par le chien-mème shiba inu, en est devenu la sixième cryptomonnaie du marché sous cette impulsion. Plus largement, ce type de monnaie virtuelle, dite mèmecoin, tend à servir de marqueur concernant l'état d'esprit et le goût du risque des investisseurs du secteur.

L'arrivée de Donald Trump au pouvoir laisse espérer des conditions favorables pour l'expansion du marché des cryptomonnaies alors que ce dernier s'est déclaré en leur faveur dans les mois précédant l'élection présidentielle.