Après un petit temps mort à plus de 80 000 dollars à la suite de l'élection de Donald Trump, qui lui offre déjà un nouveau record absolu, le Bitcoin poursuit sa folle progression et a dépassé ces dernières heures les 90 000 dollars.

Son nouvel ATH se situe autour de 93 000 dollars et, pour le moment, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le cap symbolique des 100 000 dollars semble être à portée de main et pourrait donc bien être franchi avant la fin de l'année.

Tout le monde veut en croquer

Le cours de la monnaie virtuelle a déjà gagné 32% en valeur depuis le 5 novembre, date de l'élection et répond à une conjugaison de signes favorables depuis le début de l'année qui portent la confiance des investisseurs au plus haut, au risque d'un effet d'emballement qui retombera comme un soufflet ensuite, scénario déjà réalisé à plusieurs reprises dans le passé.

Cela dépendra aussi de la concrétisation des promesses de Donald Trump en campagne lorsqu'il assurait vouloir assouplir le cadre réglementaire et faire des Etats-Unis la nation qui compte dans les cryptos.

Mais pour le moment, c'est tout le secteur crypto qui est tiré vers le haut, l'Ether, bien sûr, deuxième cryptomonnaie du marché, mais aussi le Dogecoin maintenant qu'Elon Musk est co-responsable du DOGE (Department Of Government Efficiency).

Attention à la redescente

Cela se traduit par un marché des cryptomonnaies atteignant un nouveau record de valorisation estimé à 3200 milliards de dollars, les autres monnaies virtuelles étant portées par la hausse rapide du Bitcoin.

Quelques voix commencent toutefois à alerter du risque de freinage brutal et de redescente du marché crypto quand les baleines (whales) récupéreront leurs gains. Gare à ce moment-là aux investisseurs tardifs emportés par leur enthousiasme et dont les gains risquent d'être vite effacés dans un nouvel épisode de cryptocrash, même s'il existe désormais de plus en plus de mécanismes de freinage pour éviter les très fortes variations de cours des années 2010.