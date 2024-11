C'est le grand jour pour l'élection présidentielle américaine qui décidera entre Donald Trump (Républicain) et Kamala Harris (Démocrate) du choix du 47ème président des Etats-Unis.

De qui sortira vainqueur pourraient émerger des évolutions pour le secteur des cryptomonnaies. Donald Trump s'est trouvé une soudaine passion pour les cryptos ces derniers mois, après les avoir conspuées quelques années plus tôt, et a promis de favoriser le secteur s'il était élu.

De son côté, Kamala Harris est restée discrète sur le sujet, laissant craindre au mieux un statu quo, au pire une réglementation plus forte envers les monnaies virtuelles.

Le bitcoin revient au plus haut

Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, surtout en période de campagne électorale mais, la balance semblant pencher en sa faveur dans les dernières heures de campagne et durant le dépouillement des bulletins, le marché des cryptomonnaies se prend à espérer des lendemains qui chantent.

Ces derniers jours, la valeur du Bitcoin, calée depuis des mois entre 50 000 et 60 000 dollars l'unité, a commencé à grimper doucement pour se rapprocher des 70 000 dollars, plus très loin de son record de plus de 73 000 dollars obtenu en début d'année après la validation par la SEC des premiers fonds ETF Bitcoin Spot venus renforcer et stabiliser l'écosystème.

Alors que Donald Trump semble favorisé dans les fameux Swing States, ces Etats fédéraux pouvant facilement basculer d'un candidat à l'autre et faire la différence dans l'élection, la plus célèbre des monnaies virtuelles voit sa valeur grimper à plus de 73 500 dollars, se rapprochant rapidement de son record absolu, ou ATH.

Plusieurs effets positifs conjugués

Dans le même temps, les grands acteurs comme la plate-forme Coinbase ont gagné 15% dans les cotations, signe d'une certaine excitation retrouvée des investisseurs. CNBC rappelle par ailleurs que les dernières élections américaines ont été associées à de grosses progressions du bitcoin après le processus électoral, même s'il faut aussi prendre en compte l'effet du halving intervenant à la même période.

D'autres éléments, comme la baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine, pourraient aussi déclencher une nouvelle poussée de fièvre pour les cryptomonnaies, et pas seulement le bitcoin. L'heure est à la veillée d'arme pour le secteur;