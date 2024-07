Si les Etats-Unis sont devenus le premier moteur des cryptomonnaies après les tour de vis imposés par la Chine et d'autres pays sur les fermes de minage accusées d'être trop énergivores, le gouvernement Biden n'a pas caché sa volonté de réguler ce marché, si besoin par la contrainte.

Donald Trump, candidat républicain à la succession du démocrate Joe Biden, a eu beau jeu de prendre le contre-pied de cette approche mesurée en se déclarant un fervent supporter des cryptomonnaies...qu'il qualifiait pourtant encore de "scam" (arnaque) en 2021.

Donald Trump multiplie les promesses pour le secteur crypto

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le secteur des cryptomonnaies s'est relancé après la tentative d'assassinat de Donald Trump, dans la double perspective d'une montée de ses chances pour revenir au pouvoir (alors que la santé de Joe Biden ne lui permettra pas de briguer un nouveau mandat) et d'un contexte plus favorable aux cryptomonnaies.

Descendu sous les 60 000 dollars, le cours est remonté progressivement depuis cet événement jusqu'à se rapprocher des 70 000 dollars et de son record historique, réalisé en début d'année, situé vers 73 000 dollars.

Mais si Trump est si attaché aux cryptomonnaies, ce n'est pas tant pour leurs qualités que pour servir un objectif. Il s'en est expliqué à la convention Bitcoin 2024 en affirmant que les Etats-Unis doivent dominer ce secteur, sans quoi la Chine ou d'autres pays le feront à leur place.

La Chine, obsession américaine

Malgré le durcissement de la régulation chinoise vis à vis du Bitcoin il y a quelques années, il estime que la Chine représente une menace et que les Etats-Unis doivent être un vrai soutien à la technologie crypto et au Bitcoin.

Sans cela, la Chine dominera le secteur..."et nous ne pouvons pas laisser la Chine dominer", a-t-il indiqué dans son discours. S'il est élu, Il annonce déjà vouloir créer un conseil spécial crypto au sein du gouvernement et récupérer un maximum de bitcoins pour le compte du gouvernement, notamment lors de la saisie de monnaie virtuelle dans le cadre d'actions judiciaires.

Donald Trump ne s'inquiète donc pas outre mesure des risques financiers que peuvent faire peser les cryptomonnaies sur le secteur bancaire régulé ou sur le risque de développement d'activités illicites, pas plus qu'il ne semble avoir d'idées pour mieux l'intégrer à l'économie américaine. Il préfère ramener les cryptos à une nouvelle facette de la confrontation technologique et financière entre les Etats-Unis et la Chine.