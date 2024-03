Le Bitcoin, et avec lui l'Ether et beaucoup de cryptomonnaies mineures, a connu une phase ascendante rapide tout au long du début de l'année, marquée au pire par quelques plateaux.

Cette évolution lui a permis de rejoindre son record historique à près de 69 000 dollars puis à le dépasser pour grimper jusqu'à 73 000 dollars qui constitue son nouvel ATH (All Time High).

Sauf que depuis ce nouveau pic historique, le cours a fortement décru. La monnaie virtuelle la plus connue a décroché de plus de 10% en une semaine et en est à perdre 7% de valeur dans une même journée, rappelant les descentes rapides du cours après des ascensions fulgurantes antérieures.

Un recul de plus de 10% en une semaine

Sa valeur est désormais à peine au-dessus de 63 000 dollars, toujours en phase de recul rapide (-7%), suggérant une descente possible à 61 000 dollars, son prochain seuil de résistance.

Les autres cryptomonnaies ne sont pas plus à la fête avec quasiment -10% pour la valeur de l'Ether tandis que d'autres, comme le dogecoin, un temps chéri par Elon Musk, perdent bien plus encore, tandis que d'autres ont plutôt bien résisté.

Si les investisseurs tardifs de ce mouvement à la hausse initié tout de même depuis fin 2023 dans la perspective de la validation des fonds ETF Bitcoin Spot en sont pour leurs frais, les observateurs notent que des reflux massifs sont courants dans les cryptomonnaies après des pics tout aussi rapides.

Entre prises de bénéfices et recherche de rééquilibrage dans un marché crypto en surchauffe, les causes pratiques du coup d'arrêt ne sont pas complètement cernées et peuvent dépendre aussi de changements de stratégie des baleines, ou whales en anglais, ces détenteurs de gros portefeuilles de cryptomonnaies.

Le halving en point de mire mais des incertitudes aussi

Les prévisions de cours à plus de 100 000 dollars du Bitcoin pour 2024 se sont multipliées au regard d'une progression qui semblait encore irrésistible il y a quelques jours et les espoirs d'une reprise du cours en direction de ce montant résistent pour le moment.

La perspective du halving du Bitcoin au mois d'avril, qui rendra la monnaie virtuelle plus difficile à miner, reste un élément capable de faire grimper sensiblement la valeur des cryptomonnaies, si l'on en croit les précédentes opérations similaires.

Toutefois, quelques éléments viennent refroidir le contexte, comme les décisions de politique financière de la Fed, la Réserve Fédérale américaine, ces prochains jours, et qui pourraient donner lieu à la poursuite de la chute ou à un rebond.