Serait-ce le signal de la grande remontée du Bitcoin espérée avec la validation des premiers fonds ETF adossés à cette monnaie virtuelle depuis le mois de janvier ? Il faut dire que le cours de la cryptomonnaie n'a pas beaucoup bougé depuis cette annonce.

Depuis plusieurs jours, un mouvement à la hausse s'est toutefois amorcé, ce qui permet au Bitcoin de retrouver une valeur de 47 000 dollars qu'il n'avait plus atteint depuis début 2022, si l'on excepte une brève poussée de fièvre le 11 janvier dernier mais qui n'a pas tenu la journée.

Des conditions favorables à une montée du cours

Les observateurs ont remarqué ces dernières semaines des achats significatifs de Bitcoin chez les "baleines", ces comptes détenant de nombreux bitcoins et qui semblent anticiper une montée à court terme du cours.

Les plus optimistes pensent toujours que le cours du Bitcoin pourrait grimper à 100 000 dollars, voire à 150 000 dollars dans les trimestres qui viennent et le maintien du cours à 40 000 dollars après l'accord sur les fonds ETF en Bitcoin a peut-être préparé le terrain en coulisses.

Une nouvelle fois, le tempo serait donné par les whales mais la remontée du Bitcoin pourrait être aussi associée aux bons résultats du secteur de la high-tech, portés par la folle demande pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle.

Le prochain halving en point de mire

Historiquement, le cours des cryptomonnaies semble être corrélé à celui du secteur des technologies et les bons résultats financiers des gros acteurs ont pu influencer le cours du Bitcoin.

La prochaine opération de halving du Bitcoin, qui doit se jouer en avril 2024, est également un événement de nature à influencer à la hausse le cours de la cryptomonnaie, le minage devenant plus difficile et rendant le Bitcoin plus rare.

Plusieurs facteurs sont donc en train de se combiner pour conduire à une remontée de la valeur du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, Ether en tête, dans son sillage. L'effet sera-t-il durable ? C'est toute la question et les paris sont ouverts.