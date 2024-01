Le mois de décembre 2023 a été marqué par un rebond progressif des cryptomonnaies et une remontée du Bitcoin vers 40 000 dollars, dans l'espoir de bonnes nouvelles pour l'écosystème des monnaies virtuelles.

Cette tendance à la remontée se poursuit en ce tout début d'année 2024 en permettant à la plus connue des cryptos de regagner le seuil des 45 000 dollars qu'elle n'avait plus franchi depuis avril 2022.

Toujours l'espoir des fonds ETF

La confiance grandissante des investisseurs réside toujours dans la même cause : la possibilité d'une approbation de fonds ETF (Exchange Traded Fund) s'appuyant sur le Bitcoin par le gendarme boursier américain, la SEC (Securities and Exchange Commission), qui avait jusqu'à présent toujours fait barrage mais pourrait cette fois donner son accord.

Les faillites de plates-formes d'échange avaient vu le cours du Bitcoin se réfugier sur le palier des 30 000 dollars tout au long de 2023 mais les nouvelles attentes redonnent des raisons d'espérer en une remontée rapide du cours.

Le record de valeur est toujours fixé à 69 000 dollars et les prédictions d'un cours pouvant grimper à plus de 100 000 dollars à court ou moyen terme refont surface dès qu'une tendance positive s'esquisse, même si elles ne se sont jamais concrétisées jusqu'à présent.

Un secteur crypto plus robuste ?

On notera toutefois que la volonté affichée d'une régulation renforcée par le gouvernement US ne suffit plus à faire flancher la valeur du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, pas plus que les déboires de la plateforme Binance n'ont provoqué de perturbations.

Il semble désormais exister une certaine résistance face aux annonces négatives pour les monnaies crypto, même si les baleines, ces détenteurs de larges fonds de cryptomonnaies, continuent en définitive de mener la danse.

Le Bitcoin n'est pas le seul à profiter de ces attentes : l'Ether est égaement en progression, après avoir presque doublé de valeur tout au long de 2023.