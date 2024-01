C'est une décision qui était attendue depuis plusieurs années et qui doit contribuer à légitimer un peu plus le secteur des cryptomonnaies. La SEC (Securities & Exchange Commission), gendarme boursier américain, a finalement autorisé la création de fonds ETF (Exchange Traded Fund) adossés au Bitcoin.

Ces nouveaux outils financiers, qui suivront la valeur de la monnaie virtuelle, faciliteront l'investissement des particuliers et des institutions dans les cryptomonnaies sans devoir en détenir en propre.

La SEC a plusieurs fois reporté cette validation face à la crainte de dérapages et en particulier de risque de manipulation des cours. Il n'y a pas si longtemps encore, le cours des monnaies virtuelles pouvait évoluer en très forte hausse ou en très forte baisse en quelques heures.

Une montée à venir du cours du Bitcoin ?

Une forme de stabilisation est toutefois apparue ces derniers trimestres, même lors de l'effondrement de plates-formes en vue, comme FTX en décembre 2022, suggérant qu'une certaine forme de maturité et d'équilibrage du marché est désormais à l'oeuvre.

Les fonds ETF Bitcoin vont permettre d'intégrer les cryptomonnaies dans des produits d'épargne sans forcément passer par des plates-formes d'échange et contribuer à stabiliser ce marché.

Cela ne résout pas toutes les problématiques associées aux monnaies virtuelles, et c'est pourquoi la SEC a fait tant de résistance, ne cédant que sous la pression d'une décision de justice favorable au groupe Greyscale.

Le marché des crypto n'est pas non plus à l'abri de nouvelles mesures réglementaires venant limiter le champ de liberté associé à ces différentes monnaies.

Les gouvernements et institutions financières restent particulièrement attentifs aux risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités illicites permis par la structure décentralisée et l'anonymat inscrits dans la structure même des blockchains.

Bitcoin, entre liberté et nécessaire régulation

Selon les estimations, les fonds ETF Bitcoin pourraient générer entre 50 et 100 milliards de dollars dès cette année, même si d'autres analystes se montrent plus prudents avec une prévision de 55 milliards de dollars sur cinq ans, rapporte l'agence Reuters.

L'annonce de la validation des fonds ETF Bitcoin par la SEC n'a pas déclenché de mouvement haussier pour le moment. Il faut dire que l'épisode du piratage du compte X du gendarme boursier ce mardi n'a pas forcément été de bon augure.

Et cela ne change pas la nature même du fonctionnement du Bitcoin et des autres cryptomonnaies qui peuvent être soumises à des manipulations de cours et connaître de grandes variations de valeurs, notamment quand les whales (baleines) déplacent subitement de grandes quantités de monnaie virtuelle.