Alors que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets à plus de 73 000 dollars (mais est retombé à 66 000 dollars en quelques heures après ce nouveau record), il est de nouveau question de son créateur.

La légende veut que la cryptomonnaie ait été créée par un mystérieux Satoshi Nakamoto, sans doute un pseudonyme cachant quelqu'un ou un groupe de personnes ayant posé les bases des mécanismes de la monnaie virtuelle.

Le mystère entoure l'identité du ou des créateurs du Bitcoin et cela fait des années que certains enquêtent pour tenter de deviner qui se cache ou s'est caché derrière le pseudonyme.

Craig Wright, l'homme qui voulait être Satoshi Nakamoto

Plusieurs personnes ont également affirmé être le fameux Satoshi Nakamoto, par ailleurs détenteur d'une véritable fortune en Bitcoin, mais sans apporter jusqu'à présent de preuve décisive.

L'un des plus persévérants est l'entrepreneur et informaticien australien Craig Wright qui affirme depuis plusieurs années être le créateur du Bitcoin. S'il a bien tenté d'apporter des éléments confirmant ses dires au milieu des années 2010 et notamment les signatures cryptographiques de comptes attribués à Satoshi Nakamto, le doute a largement persisté chez les observateurs et dans la presse.

L'homme a passé ces dernières années à déposer des plaintes pour réclamer des droits de marque sur le Bitcoin et pour diffammation, notamment au Royaume-Uni. En retour, la Crypto Open Patent Alliance (COPA) a déposé également une plainte pour faire établir qu'il n'est pas le créateur du Bitcoin.

La justice britannique sépare l'homme de l'oeuvre

Dans sa décision au terme du procès, le juge James Mellor relève que les éléments confirmant que Wright n'est pas Satoshi Nakamoto ne laissent pas de place au doute.

Il relève que "M. Wright n'est pas l'auteur de l'article fondateur du Bitcoin" et que "M. Wright n'est pas la personne qui a adopté le pseudonyme de Satoshi Nakamoto ou agi sous ce nom durant la période 2008 à 2011".

La COPA y voit une victoire face un homme qu'elle accuse d'avoir créé de toutes pièces des documents pour s'attribuer la paternité de la création du Bitcoin, dont certains auraient même été créés pour ce procès à l'aide du robot conversationnel ChatGPT.