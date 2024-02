Sans grande surprise tant le contexte semble positif pour la cryptomonnaie, le Bitcoin poursuit sa montée rapide en valeur et atteint désormais le cap symbolique des 60 000 dollars.

Il affiche ainsi une grosse croissance de 18% depuis le seul début de la semaine et atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021. Surtout, il n'est plus très loin désormais de sa valeur record juste en-dessous de 69 000 dollars atteinte fin 2021.

Les étoiles sont alignées

Il reste à voir quelle sera l'évolution de la cryptomonnaie si elle arrive à ce point haut mais les auspices semblent plutôt favorables avec la validation depuis le début de l'année de fonds ETF adossés la monnaie virtuelle les mouvements d'achat de Bitcoin chez les gros détenteurs de portefeuille.

Le processus de halving en avril, qui va encore rendre le minage encore plus difficile mais faire monter la valeur, est également un temps fort à venir pour la valeur du Bitcoin.

Beaucoup d'observateurs s'attendent donc à ce que la cryptomonnaie parvienne à battre à son record historique cette année. Ira-t-elle beaucoup plus haut, vers valeurs de 100 000 à 200 000 dollars que prédisent depuis des années les plus optimistes ou redescendra-t-elle brutalement comme une bulle spéculative ? Cela reste à voir.

Retour de confiance

Le Bitcoin a souvent connu des hauts et des bas très rapides mais la situation a évolué depuis dans le sens d'une stabilisation et d'une certaine résilience face aux mauvaises nouvelles.

L'approbation pour les fonds ETF en Bitcoin était attendu pour assurer cet ancrage et donner plus de légitimité au Bitcoin et par extension au marché des cryptomonnaies.

Dans le même temps, les grandes plate-formes d'échange, les gros investisseurs en cryptomonnaies et les cryptomineurs voient leur capitalisation progresser au regard de cette confiance retrouvée.