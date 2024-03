Peu après avoir rejoint son record historique de 2021 à 69 000 dollars, le Bitcoin avait connu une pause dans sa folle progression depuis le début de l'année, les investisseurs retenant leur souffle quant à la direction suivante du cours.

Ce n'était finalement que pour mieux rebondir quelques jours plus tard. La monnaie virtuelle est repartie à la hausse en fin de semaine dernière, dépassant cette fois son record et rejoint le seuil des 70 000 dollars pour la première fois dans son histoire.

La remontée soudaine est potentiellement liée aux annonces économiques de la fin de semaine, notamment de la baisse du dollars et du bilan de l'emploi américain, mais la tendance est plus profonde, la cryptomonnaie ayant gagné 60% en valeur depuis le début de l'année.

La spéculation va bon train

La confiance des investisseurs est revenue à la suite de plusieurs signes positifs (dont la validation des premiers fonds EFT adossés au Bitcoin) et d'une certaine résistance des cryptomonnaies aux mauvaises nouvelles (faillites, scandales, risque de durcissement de la régulation).

Un certain effet d'emballement est revenu, faisant presque oublier les cryptocrashs qui avaient brutalement fait dévisser le cours il n'y a pas si longtemps. Il est aussi motivé par l'événement du halving du Bitcoin attendu en avril prochain et qui doit booster la valeur du Bitcoin en le rendant plus difficile à miner.

Cette perspective relance les hypothèses sur un cours du Bitcoin à plus de 100 000 dollars (voire même plus) à court terme, promis comme imminent depuis plusieurs années mais qui ne s'est jamais concrétisé.