La validation des fonds ETF adossés au Bitcoin par la SEC en janvier n'avait pas déclenché de mouvement dans la valeur de la monnaie virtuelle, la maintenant autour des 40 000 dollars.

Il aura fallu attendre plusieurs semaines et certains préparatifs parmi les baleines, à savoir les grands comptes en Bitcoin, pour qu'un mouvement à la hausse s'amorce, aidé par les résultats financiers très positifs de plusieurs grands groups high-tech grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

Depuis quelques jours, la valeur du cours a commencé à évoluer à la hausse, franchissant pour la première fois depuis plus d'un an le cap des 47 000 dollars durant le week-end.

Nouveau cap symbolique

Le frémissement se poursuit avec le passage du cap symbolique des 50 000 dollars ce lundi, une valeur qui n'avait plus été vue depuis deux ans environ. Certains observateurs estiment que le cours pourrait grimper jusqu'à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année et plusieurs facteurs positifs semblent cumuler leurs effets.

La Chine, qui s'est montrée assez rigoriste ces dernières années en stoppant dans ses provinces les activités des fermes de minage accusées de pomper toute l'électricité et d'avoir un impact environnemental élevé, semble devenir plus souple concernant les échanges en Bitcoins.

De multiples facteurs positifs

Les fonds ETF reliés au Bitcoin, désormais opérationnels, ont engrangé près de 3 milliards de dollars, dont plus d'un milliard rien que la semaine dernière, ce qui doit permettre de stabiliser la valeur et permettre à plus d'investisseurs de s'intéresser à la monnaie virtuelle, sans les risques d'une gestion directe.

A plus long terme, le halving du Bitcoin attendu en avril prochain sera vraisemblablement l'occasion de voir le cours de la cryptomonnaie progresser car devenue plus difficile à miner, avec une génération de nouveaux Bitcoins plus rare.

A la différence des bouffées de la valeur du Bitcoin, comme le 11 janvier où le cours s'est envolé avant de revenir à un seuil plus habituel, le mouvement de hausse s'est établi sur plusieurs jours et semble se consolider, ce qui peut en faire un nouveau seuil et / ou le le point de départ d'une hausse significative.