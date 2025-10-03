La semaine a été marquée par une envolée spectaculaire du bitcoin. La plus célèbre des cryptomonnaies a franchi le seuil symbolique des 120 000 dollars, revenant tout près de son sommet du mois d’août.

Sur fond de volatilité des marchés classiques et d’appétit soutenu pour la technologie, le bitcoin s’impose à nouveau comme l’actif refuge des investisseurs en quête de rendement rapide et d’innovation.

Bitcoin : nouveau record, nouvelles perspectives

La barrière des 120 000 dollars vient d’être franchie, propulsant le bitcoin au cœur de l’actualité financière internationale. Ce jeudi, la reine des cryptomonnaies a atteint jusqu’à 121 078 dollars selon les relevés, en hausse de 7% depuis le début de la semaine, et à seulement quelques pourcents de son record d’août historique.

Les causes de cette ascension ? L’engouement pour les valeurs technologiques, dopé par des événements spectaculaires tels que la montée d’OpenAI, qui dope la confiance des marchés en la tech et ses dérivés.

La hausse est portée par le contexte mondial et les attentes face aux marchés traditionnels. Le retour du bitcoin sonne comme une valeur d’échange phare pour les investisseurs en quête de diversification.

Des acteurs gagnants : crypto-stocks et grandes sociétés technologiques

Au centre de la dynamique, des sociétés spécialisées dans les infrastructures crypto ont surfé sur la vague, avec des hausses stratosphériques de leur valeur cette semaine.

Les grandes plates-formes d'échange crypto comme Coinbase sont ainsi en forte progression, de même que les entreprises impliquées dans les minage de cryptomonnaies.

Parallèlement, le marché de l’or, historiquement considéré comme une valeur refuge, perd du terrain face à ce nouvel “or numérique”. Les domaines d'usage des deux valeurs se rapprochent, créant un vaste champ d’opportunités pour les investisseurs institutionnels.

Un contexte international instable : la finance cherche ses repères

La poussée du bitcoin s’inscrit dans un climat où les marchés traditionnels sont fragilisés par des évènements comme le shutdown du gouvernement américain marchés.

Le bitcoin, qualifié d'"or numérique”, est plébiscité par ceux qui espèrent se protéger des aléas politiques et monétaires. Les analystes de la banque d'affaires JPMorgan relèvent notamment un ratio de volatilité en baisse, suggérant que le bitcoin pourrait atteindre un “prix théorique” de 165 000 dollars si sa capitalisation égalait celle de l’or, détenu à hauteur de 6000 milliards de dollars par le secteur privé.

Pourquoi le bitcoin attire toujours : entre innovation et spéculation

Si l’attractivité du bitcoin ne se dément pas, c’est en grande partie grâce à sa capacité à incarner le renouveau de l’économie numérique. Que ce soit pour les particuliers désireux de profiter d’une hausse rapide, ou les institutions à la recherche de valeur refuge innovante, le bitcoin conserve son aura. Le phénomène s’accentue face à la montée de l’intelligence artificielle et d’acteurs comme OpenAI.

Cette situation est amplifiée par l’émergence de nouveaux modes d’investissement, entre trading et long terme, et par les restructurations dans le secteur crypto qui renforcent la solidité du marché.

Alors, faut-il encore croire à la poursuite de son envol ? Les projections oscillent entre prudence et optimisme, avec une certitude : le bitcoin s’est imposé comme acteur majeur sur la scène financière mondiale.