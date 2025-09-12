Les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss sont bien connus dans le secteur des cryptomonnaies où ils ont fait fortune et fondé la plate-forme d'échanges Gemini. L'entrée en Bourse imminente de leur entreprise Gemini Space Station leur donne des ailes et l'opération, fixée récemment à 28 dollars l'action pour une entrée au Nasdaq, doit permettre de lever plus de 400 millions de dollars, pour une valorisation de plus de 3 milliards de dollars.

Dans cette effervescence, les frères Winklevoss affichent leur optimisme quant au destin du Bitcoin, la monnaie virtuelle phare qui est allée de record en record depuis le début de l'année sous les effets d'annonce de Donald Trump, avec quelques coups de froid entre les deux.

Le bitcoin va-t-il décupler ?

La valeur de la cryptomonnaie s'est stabilisée avec 115 000 dollars après avoir chuté à 110 000 dollars peu après son dernier record à 124 000 dollars. Ces valeurs, presque doublées sur un an, ne seraient rien par rapport à ce qui s'annonce.

Pour les deux milliardaires, le Bitcoin n'est autre que l'équivalent numérique de l'or, c'est à dire une valeur de référence tout autant qu'une valeur refuge lorsque les conditions économiques se dégradent. Le qualifiant d' "or 2.0", ils estiment qu'il n'est encore qu'au début d'une grande ascension.

Pour les frères Winklevoss, le Bitcoin a la capacité d'atteindre 1 million de dollars l'unité d'ici 10 ans, soit plus de 10 fois sa valeur actuelle. Ils ne sont pas les premiers à faire de telles prédictions et l'entrée en Bourse de leur plate-forme Gemini a sans doute de quoi donner des ailes.

Des incertitudes et de l'espoir

A plus court terme, l'évolution du cours du Bitcoin dépend des décisions réglementaires en cours. Avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les analystes anticipaient une possible montée du cours à 180 000 dollars avant la fin de l'année si les promesses d'assouplissement des règles du marché crypto étaient concrétisées ou un repli à 80 000 dollars dans le cas contraire.

La cryptomonnaie étant désormais adossée aux fonds ETF et plus ou moins plébiscitée par de plus en plus d'acteurs, elle devient moins sujettes aux très fortes variations de ses débuts.

De là à atteindre les plafonds rêvés par certains, il peut se passer bien des événements mais c'est après tout le principe spéculatif de son fonctionnement même qui est mis à l'épreuve.