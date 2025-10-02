Alors que le gouvernement américain entre en "shutdown" faute d'accord budgétaire, les marchés traditionnels vacillent. Dans ce climat d'incertitude, le Bitcoin grimpe de plus de 2%, s'affirmant comme une réserve de valeur crédible aux côtés de l'or. Une maturation qui interroge sur son rôle futur dans les portefeuilles institutionnels en temps de crise.

La scène politique américaine s'est figée. Faute d'un accord au Sénat sur le financement de l'État, le gouvernement fédéral a dû cesser une partie de ses activités, plongeant le pays dans un "shutdown" aux conséquences économiques encore floues.

Dans cette atmosphère de flottement, la plupart des actifs à risque ont dévissé, mais deux classes d'actifs ont tiré leur épingle du jeu : l'or et, de manière notable, le Bitcoin.

Une déconnexion révélatrice des marchés traditionnels

La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Dès l'annonce du blocage, les contrats à terme du S&P 500 ont chuté, et le dollar a montré des signes de faiblesse.





Cette aversion au risque a profité au Bitcoin, qui a enregistré une hausse significative d'environ 2 % pour s'échanger autour de 116 500 dollars. Ce comportement, décorrélé des actions, renforce la thèse d'une cryptomonnaie devenant progressivement un actif de diversification, voire un sanctuaire en période de turbulence politique.

Les investisseurs institutionnels, autrefois sceptiques, semblent de plus en plus considérer le Bitcoin comme une allocation de portefeuille légitime.

L'or numérique face au brouillard économique ?

La comparaison avec l'or n'est pas anodine. Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a lui aussi atteint un nouveau record historique dans la foulée du shutdown.

Mais la particularité de cette crise est l'incertitude qu'elle génère sur les données économiques elles-mêmes. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a confirmé qu'il ne publierait pas les chiffres très attendus du chômage ni l'indice des prix à la consommation (CPI) tant que le blocage persistera.

Cet aveuglement statistique force les marchés à naviguer sans boussole, ce qui pourrait accentuer la fuite vers des actifs perçus comme indépendants des décisions gouvernementales.

Quel impact à long terme pour l'économie ?

Si l'histoire montre que les marchés réagissent avec une volatilité modérée aux shutdowns, la durée de celui-ci sera déterminante. Les analystes estiment qu'un blocage prolongé pourrait amputer la croissance du PIB de 0,1 à 0,2 point par semaine.

Une situation qui, couplée aux menaces de coupes dans les prestations sociales brandies par le président Donald Trump, pourrait forcer la Réserve Fédérale à intervenir.

Une baisse des taux d'intérêt, envisagée pour octobre plutôt que décembre, pourrait devenir une "police d'assurance" contre un ralentissement économique plus marqué. Dans ce contexte, la performance du Bitcoin sera scrutée de près, véritable test de sa résilience et de son statut nouvellement acquis.