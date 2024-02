Après un temps d'hésitation, la validation par le gendarme boursier américain des fonds ETF adossés au Bitcoin finit par faire tache d'huile et renforcer la confiance des investisseurs dans le potentiel de la cryptomonnaie.

Repassée au-dessus de 50 000 dollars depuis mi-février, la valeur du Bitcoin continue de s'étoffer progressivement. Elle vient de se positionner vers 57 000 dollars, un seuil qui n'avait été plus vu depuis deux ans.

La progression récente, qui a permis une montée de plus de 10%, vient en réaction aux mouvements de certaines baleines comme MicroStategy qui vient de dévoiler avoir acheté 3000 Bitcoins pour un montant de 155 millions de dollars.

La perspective du prochain halving

Ces opérations suggèrent que les gros acteurs du marché s'attendent à une croissance de la valeur du Bitcoin, et plus largement des cryptomonnaies dans son sillage, à court terme.

L'un des temps forts se déroulera d'ailleurs au mois d'avril avec une nouvelle opération de halving du Bitcoin qui doit contribuer mécaniquement à accroître sa valeur.

Ce processus divise par deux les récompenses liées au minage du Bitcoin, rendant plus difficile l'émergence de nouveaux Bitcoin, dans la perspective d'un total fixé à 21 millions de Bitcoin et alors que 19 millions ont déjà été minés.

Les investisseurs retiennent leur respiration

Au rythme actuel et avec ce processus de halving répété tous les quatre ans, tous les bitcoin devraient avoir été minés d'ici 2140. Chaque halving tend à rendre la génération de cette ressource plus rare et donc à augmenter sa valeur.

Tandis que le Bitcoin a pris 32% de valeur sur le mois de février, cette agitation positive concerne également l'Ether qui a grimpé lui aussi à des sommets en dépassant les 3 200 dollars, soit une hausse de 41% sur la même période.

ETF Bitcoin, mouvements de baleines, halving...autant d'événements qui préparent de possibles grands mouvements au sein du secteur des cryptomonnaies qui n'est pas toutefois pas à l'abri de mauvaises nouvelles comme une réglementation durcie, des faillites et scandales à répétition et un accaparement de la ressource pour des activités illicites.