Habituellement, la sortie d'un nouvel opus de Call of Duty est un raz-de-marée culturel, une machine à cash inarrêtable. Cette année, c'est un clapotis gênant qui inquiète les investisseurs.

Le silence radio d'Activision sur les réseaux sociaux est d'ailleurs assourdissant : aucun chiffre record n'est brandi fièrement comme à l'accoutumée. Les premiers indicateurs venus du Royaume-Uni et des plateformes de téléchargement dessinent une trajectoire inquiétante pour la saga, suggérant que le mastodonte a peut-être finalement trébuché sur ses propres lacets.

Les ventes physiques ont-elles réellement touché le fond ?

Les rapports des analystes sont formels et particulièrement brutaux pour l'éditeur. Par rapport à l'épisode précédent, le lancement en boutique de Black Ops 7 accuse une baisse vertigineuse de 61% sur le marché britannique.

-61% — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 17, 2025

C'est une véritable saignée que la transition vers le numérique ne suffit pas à justifier totalement. Perdre plus de la moitié de sa base d'acheteurs physiques d'une année sur l'autre révèle un désamour profond, potentiellement lié à la qualité de la campagne ou à la lassitude générale envers la licence annuelle.

Pourquoi les serveurs se vident-ils à une vitesse record ?

Sur PC, la plateforme de Valve agit comme un baromètre impitoyable de la santé du jeu en temps réel. Alors que les précédents volets attiraient des foules immenses, ce nouvel épisode peine à franchir la barre des 100 000 connectés simultanés sur Steam.

C'est trois fois moins que Black Ops 6 et cinq fois moins que Modern Warfare III à la même période. Cette désertion massive des joueurs montre que le titre ne parvient pas à retenir son audience, un comble pour un jeu-service conçu pour être joué toute l'année.

La concurrence a-t-elle profité de cette faiblesse ?

La nature a horreur du vide, et les rivaux historiques n'ont pas attendu pour reprendre du terrain. Le lancement solide de Battlefield 6 a clairement siphonné une partie de l'audience déçue par les errances d'Activision.

De plus, la disponibilité immédiate du titre dans le Game Pass a cannibalisé les ventes traditionnelles, créant un paradoxe économique : le jeu est accessible, mais il ne génère pas le chiffre d'affaires immédiat qui rassure les marchés et finance les blockbusters suivants.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu est-il un échec complet ?

Il est trop tôt pour parler d'échec définitif, car les revenus des microtransactions sur le long terme comptent énormément. Cependant, c'est indiscutablement le lancement le plus faible de la franchise depuis une décennie en termes de ventes directes et d'engagement initial.

Le Game Pass est-il responsable de la baisse des ventes ?

C'est un facteur majeur, oui. En proposant le jeu "gratuitement" aux abonnés dès le premier jour, Microsoft a mécaniquement réduit les ventes unitaires sur Xbox et PC. Reste à voir si l'augmentation du nombre d'abonnés compensera ce manque à gagner.

Activision va-t-il réagir ?

C'est probable. Face à des chiffres aussi décevants et une note utilisateur historiquement basse sur Metacritic, l'éditeur pourrait être forcé d'accélérer le déploiement de mises à jour correctives ou de proposer des promotions agressives pour tenter de faire revenir les joueurs avant Noël.