Ce devait être le rendez-vous de l'année. Le lancement de Call of Duty: Black Ops 7 vire au fiasco. Habituée aux records, la franchise subit un rejet massif de sa communauté, avec un score utilisateur historiquement bas de 1.7/10 sur Metacritic.

La raison principale de cette colère ? Une lassitude grandissante face à l'IA.

Pourquoi une telle colère contre l'IA ?

Le scandale a éclaté dès la sortie de Call of Duty: Black Ops 7. Des joueurs ont identifié des "Calling Cards" (cartes de visite) et des bannières dont le style rappelait étrangement des images générées par IA, parfois inspirées de variantes pseudo-Ghibli qui circulent depuis des mois.

La polémique a forcé Activision à réagir. L'éditeur a confirmé l'utilisation d'outils génératifs, sans sembler comprendre le problème. Pour les joueurs, c'est un aveu : le studio a privilégié les raccourcis technologiques pour réduire les coûts, au mépris du travail des artistes humains.

Comment la concurrence en profite-t-elle ?

Ce recours à l'intelligence artificielle tombe au pire moment. La concurrence, elle, innove. Battlefield 6 a séduit, et Arc Raiders surprend en utilisant l'IA pour enrichir le gameplay (les ennemis apprennent), pas seulement pour remplir le jeu d'assets à bas coût.

Black Ops 7 donne l'impression d'utiliser l'IA pour des tâches utilitaires, pas pour l'expérience.

L'IA est-elle le seul problème du jeu ?

Non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà trop plein depuis longtemps pour une grande partie de la communauté de joueurs. Ce malaise s'ajoute à des décisions de design catastrophiques. La campagne solo est au cœur des critiques. Elle n'autorise ni pause, ni sauvegarde manuelle, même en jouant seul.

C'est une manière déguisée d'imposer une connexion permanente. L'impression qu'Activision n'écoute plus sa communauté est palpable. La confiance est rompue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la note de Black Ops 7 ?

Si les critiques presse sont bonnes (83/100 Metascore), les joueurs sont furieux. Le score utilisateur est de 1.7/10 (ou 1.9 selon la source), le pire de l'histoire de la série. Sur Steam, les avis sont "Mitigés", voire "Plutôt Négatifs" pour les critiques en anglais.

Qu'a répondu Activision concernant l'IA ?

Interrogé, l'éditeur s'est montré "indifférent" . Activision a simplement déclaré qu'ils utilisaient "une variété d'outils numériques, y compris des outils d'IA, pour autonomiser et soutenir [leurs] équipes".

Quels sont les autres reproches faits au jeu ?

Outre l'IA et la campagne solo (pas de pause, pas de sauvegarde), les joueurs citent un matchmaking défaillant, de nombreux bugs, et une campagne jugée "terne" et "sans âme", utilisant des assets recyclés.