Valve fait un retour remarqué sur le marché des consoles de salon avec l'annonce d'une nouvelle Steam Machine. Prévue pour début 2026, cette machine promet une puissance six fois supérieure à celle du Steam Deck, visant le jeu en 4K à 60 FPS grâce à une architecture AMD Zen 4 et RDNA 3.

Accompagnée d'un Steam Controller repensé, elle ambitionne de fusionner la puissance du PC avec la simplicité d'une console.

Cet appareil se présente comme un PC compact pensé pour le salon, promettant de capitaliser sur les leçons durement apprises avec le succès retentissant du Steam Deck. C'est une proposition audacieuse qui cherche à corriger les erreurs du passé.

Un héritage complexe à surmonter

Il faut remonter à 2015 pour comprendre les enjeux. À l'époque, la première vague de Steam Machines, conçue par divers partenaires, n'avait pas su trouver son public, la faute à un écosystème logiciel encore immature et une concurrence féroce des consoles traditionnelles.

Valve avait d'ailleurs discrètement retiré la plupart des modèles de sa boutique en 2018, actant un échec commercial. Mais entre-temps, le lancement triomphal du Steam Deck a tout changé.

Cette console portable a prouvé la pertinence de l'approche de Valve, validant la maturité de son système d'exploitation maison, SteamOS, et de sa couche de compatibilité Proton, capable de faire tourner la quasi-totalité de la bibliothèque Steam sans effort.

Une fiche technique qui vise le très haut de gamme

Pour cette nouvelle itération, le constructeur ne fait pas dans la demi-mesure. La machine embarquera une architecture AMD de pointe, avec un processeur Zen 4 (6 cœurs, 12 threads) et une puce graphique RDNA 3. Le tout sera soutenu par 16 Go de RAM DDR5 et 8 Go de VRAM GDDR6.

Concrètement, l'entreprise promet une puissance brute environ six fois supérieure à celle du Steam Deck. L'objectif affiché est clair : permettre de jouer aux titres les plus exigeants en 4K à 60 images par seconde, notamment grâce au soutien des technologies d'upscaling comme le FSR. Deux modèles de stockage SSD NVMe seront proposés au lancement : 512 Go et 2 To, extensibles via un port M.2 ou une carte microSD.

Plus qu'une console, un écosystème complet

La Steam Machine ne vient pas seule. Elle sera commercialisée avec un Steam Controller de nouvelle génération, entièrement repensé pour offrir une ergonomie moderne tout en conservant ses fameux trackpads à retour haptique. L'objectif est de proposer une solution plug and play qui s'intègre parfaitement à l'écosystème Steam existant, des sauvegardes cloud à la suspension rapide des parties.

Fidèle à sa philosophie, Valve conserve l'ADN ouvert de la machine. Bien qu'optimisée pour SteamOS, elle restera un PC sur lequel il sera possible d'installer d'autres systèmes d'exploitation, comme Windows, ou d'autres lanceurs de jeux. Sa connectique complète, incluant DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, et plusieurs ports USB, confirme sa polyvalence.

Si la proposition est alléchante, une inconnue majeure demeure : le prix. Valve reste pour l'instant silencieux sur ce point crucial, se contentant d'évoquer un tarif compétitif par rapport à un PC aux spécifications similaires.

Le positionnement tarifaire sera sans doute la clé pour déterminer si cette seconde tentative parviendra enfin à imposer la vision de Valve dans nos salons, face aux géants que sont Sony et Microsoft.