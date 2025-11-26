Jusqu'ici, les développeurs de Call of Duty Black Ops 7 imposaient une barrière stricte : il fallait impérativement voir le générique de fin de l'histoire pour toucher au contenu coopératif "Endgame".

Cette limitation, censée préserver la cohérence narrative, vient de sauter. Face à des retours mitigés et peut-être une baisse de fréquentation, le studio a choisi de libérer l'accès pour redynamiser ses serveurs avant le grand rush de fin d'année.

Pourquoi avoir déverrouillé le mode Endgame maintenant ?

C'est un revirement stratégique complet qui ressemble à un aveu : bloquer du contenu multijoueur derrière une campagne solo n'était pas l'idée du siècle. Désormais, l'extraction sur l'île d'Avalon est libre pour tout le monde dans Black Ops 7.

We've seen an awesome response to Endgame from players who've already been dropping in, so we're making it available to everyone in #BlackOps7 starting Friday, Nov. 21.



Team up with other players to complete objectives, increase your power, earn unique Weapon Camos, and take on… pic.twitter.com/2igahTPHv6 — Treyarch (@Treyarch) November 19, 2025

Pour ne pas froisser ceux qui ont joué le jeu et terminé l'histoire à la sueur de leur front, des compensations sous forme de jetons Double XP et de GobbleGums ont été distribuées.

Pour Treyarch, il s'agit de permettre à ceux qui ne jurent que par le coopératif de plonger directement dans le bain sans passer par la case scénario.

À quoi s'attendre pour le lancement de la Saison 1 ?

Le 4 décembre marque le vrai début des hostilités avec une mise à jour qui s'annonce colossale. Activision sort l'artillerie lourde avec une Saison 1 qui promet d'être la plus dense de l'histoire de la franchise.

Au programme des réjouissances : des robots géants à combattre, des hallucinations toxiques et une pléthore de nouvelles cartes pour le multijoueur classique.

C'est une injection de contenu vital pour maintenir l'intérêt des vétérans tout en attirant les curieux avec des événements spectaculaires.

Le studio tente-t-il de sauver les meubles face aux ventes ?

Les chiffres ne mentent pas et le démarrage physique en Europe semble plus lent que celui de ses prédécesseurs. En réponse, Treyarch semble vouloir supprimer toutes les frictions possibles pour les nouveaux arrivants.

En permettant de sauter la campagne pour aller directement vers l'action de Call of duty Black Ops 7, les développeurs espèrent sans doute retenir les joueurs plus volatils qui cherchent une progression rapide et du fun immédiat.

Reste à voir si cette stratégie d'ouverture totale suffira à combler l'écart de popularité avec les opus précédents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le mode Endgame exactement ?



C'est une extension de l'histoire jouable en coopération. Les joueurs sont déployés sur l'île d'Avalon pour accomplir des objectifs aléatoires, récupérer de l'équipement (loot) et affronter un boss final. C'est un mélange de survie et d'extraction shooter.

J'ai déjà fini la campagne, qu'est-ce que j'y gagne ?



Si vous aviez débloqué l'accès au mode Endgame avant la mise à jour, vous recevez automatiquement un pack de récompenses comprenant des jetons de Double XP (pour le compte, les armes et le Battle Pass) ainsi que trois GobbleGums rares pour vous aider en jeu.

Quand le nouveau contenu sera-t-il disponible ?



La Saison 1 débutera officiellement le 4 décembre. Elle apportera du contenu pour tous les modes de jeu, y compris de nouvelles cartes Zombies, des armes inédites et des événements temporaires pour les fêtes de fin d'année.