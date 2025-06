Autrefois symbole de productivité et star incontestée des professionnels, la marque BlackBerry a peu à peu cédé sa couronne face à l'arrivée des smartphones tout tactiles sous iOS et Android. Pourtant, le charme de son clavier physique et de son design singulier opère encore.



Une société chinoise, Zinwa Technologies, parie sur cette nostalgie en ressuscitant un modèle emblématique : le BlackBerry Classic de 2014. Ce projet, qui relève presque de l'upcycling, consiste à prendre des appareils d'occasion pour les vider de leurs composants d'époque et leur insuffler une nouvelle vie avec une technologie bien plus actuelle. Le résultat est un appareil hybride, un smartphone de 2025 dans une coque de 2014, rebaptisé pour l'occasion Zinwa Q25.

Le Zinwa Q25

Un bond technologique dans un corps de 2014

La transformation opérée par Zinwa Technologies est profonde. Si l'apparence extérieure est préservée, l'intérieur du téléphone est entièrement revisité pour répondre aux standards actuels. Fini le système d'exploitation BlackBerry 10 et son écosystème d'applications limité. Le Zinwa Q25 tourne désormais sous Android, donnant accès à l'immense catalogue du Google Play Store. La mise à niveau matérielle est tout aussi impressionnante, surtout lorsqu'on la compare à la fiche technique originale :

Processeur : Le Snapdragon S4 Plus à deux cœurs laisse place à un SoC MediaTek G99, une puce huit cœurs bien plus performante.





Le Snapdragon S4 Plus à deux cœurs laisse place à un SoC MediaTek G99, une puce huit cœurs bien plus performante. Mémoire : On passe de 2 Go de RAM à 12 Go, et de 16 Go de stockage à 256 Go, extensibles via microSD.





On passe de 2 Go de RAM à 12 Go, et de 16 Go de stockage à 256 Go, extensibles via microSD. Appareils photo : Les modestes capteurs d'origine sont remplacés par un module dorsal de 50 MP et un capteur frontal de 8 MP.





Les modestes capteurs d'origine sont remplacés par un module dorsal de 50 MP et un capteur frontal de 8 MP. Batterie et connectique : La batterie est portée à 3000 mAh et le port micro-USB est modernisé en USB-C. Une puce NFC fait même son apparition.

Cette cure de jouvence technique transforme radicalement l'expérience utilisateur, tout en conservant l'ADN du produit.

Le charme intact du design original

L'intérêt principal de ce projet réside dans ce qui n'a pas été changé. Zinwa Technologies a eu la bonne idée de conserver tous les éléments qui faisaient le sel du BlackBerry Classic. Les passionnés retrouveront donc avec plaisir le boîtier si caractéristique, l'écran tactile carré de 3,5 pouces (définition 720 x 720 pixels) et, bien entendu, la pièce maîtresse : le fameux clavier physique complet, accompagné de son trackpad central. C'est cette combinaison unique, abandonnée par tous les grands constructeurs, qui est au cœur de la démarche. Le projet ne cherche pas à rivaliser avec les smartphones modernes sur le plan du design, mais bien à offrir une expérience de frappe et de navigation alternative et désirée par une niche d'utilisateurs.

Le BlackBerry Classic

Une initiative avant tout dédiée aux passionnés

Il faut aborder le Zinwa Q25 pour ce qu'il est : un projet de passionnés, destiné à d'autres passionnés. L'entreprise s'appuie sur des BlackBerry Classic d'occasion pour réaliser cette modernisation. Il ne faut donc pas s'attendre au niveau de finition d'un produit de grande série ni à un support logiciel sur le très long terme. La démarche s'apparente à du restomod automobile : on prend un classique et on l'améliore avec la technologie d'aujourd'hui pour le rendre plus utilisable au quotidien. Le public visé est celui qui regrette la disparition des claviers physiques et qui est prêt à faire quelques compromis pour retrouver ce confort de frappe.

Combien coûte ce voyage dans le temps ?

Zinwa Technologies propose deux options pour les amateurs. Pour les plus bricoleurs qui possèdent déjà un BlackBerry Classic, un kit de conversion à monter soi-même, baptisé Q25 Pro, est commercialisé au prix de 300 dollars. Pour ceux qui préfèrent une solution clé en main, le Zinwa Q25 complet et déjà assemblé est proposé à 400 dollars. Les premières livraisons de ces versions modernisées sont prévues pour août 2025. Une initiative qui prouve que, même dans un marché ultra-standardisé, il reste de la place pour des objets singuliers portés par la nostalgie.