C'est la petite angoisse du quotidien : laisser son smartphone déverrouillé sur une table de café ou au bureau, à la merci de n'importe qui. Face à cette peur et à la hausse des vols, Google préparerait une fonctionnalité aussi simple que brillante. L'idée ? Utiliser votre montre connectée pour verrouiller automatiquement votre téléphone dès que vous n'êtes plus à proximité.

Votre montre devient le garde du corps du smartphone

L'information provient de l'analyse du code de la dernière version de l'application Pixel Watch. Des curieux y ont déniché des lignes de texte sans équivoque décrivant une fonction de "verrouillage à la déconnexion". Le principe est simple : lorsque la connexion Bluetooth entre la montre connectée et le téléphone est rompue, signe que vous vous êtes éloigné, le téléphone se verrouille instantanément. Fini le stress de l'oubli. Cette trouvaille montre que Google cherche activement à renforcer la protection des données de ses utilisateurs de manière proactive.

Comment ça marche et pour qui ?

Cette nouveauté est en quelque sorte le miroir inversé de la fonction "Watch Unlock" déjà présente sur les Pixel Watch, qui permet de déverrouiller son téléphone grâce à la proximité de la montre. Ici, c'est l'absence de la montre qui déclenche le verrouillage. Pour le moment, la fonctionnalité est en cours de développement et n'est pas active. Un utilisateur a tout de même réussi à faire apparaître le réglage dans son menu, confirmant son arrivée prochaine. Les possesseurs de Pixel Watch seront les premiers servis, mais la logique voudrait que la fonction soit ensuite étendue à tout l'écosystème Wear OS, et donc aux futures montres comme la nouvelle Galaxy Watch à venir chez Samsung prochainement .

Une réponse bienvenue à l'insécurité ambiante

Cette fonction "lock on disconnect" s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à rassurer les utilisateurs. Elle vient compléter des outils existants comme "Theft Detection Lock" qui verrouille un smartphone s'il détecte un vol à l'arraché. Même si l'on peut déjà localiser et verrouiller un appareil à distance via le service "Find My Device", cette nouvelle option automatise le processus pour les oublis du quotidien. C'est une couche de sécurité supplémentaire et une source de tranquillité d'esprit non négligeable, qui pourrait bien devenir un standard sur nos appareils.