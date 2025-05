Voici tout d'abord l'alimentation ATX Seasonic Vertex GX - 850W.

Elle est conforme aux normes ATX 3.1 et PCIe 5.1, assurant une compatibilité optimale avec les composants récents, notamment les cartes graphiques de la série NVIDIA RTX 40 et les processeurs de dernière génération.



Dotée d'une certification 80 PLUS Gold, elle garantit une efficacité énergétique d'au moins 90 % à 50 % de charge, réduisant ainsi la consommation électrique et la production de chaleur.

Son design entièrement modulaire permet une gestion des câbles simplifiée, améliorant le flux d'air à l'intérieur du boîtier et facilitant l'installation.

L'unité est équipée d'un ventilateur de 135 mm à roulement dynamique fluide (FDB), offrant un refroidissement silencieux et efficace. La technologie Hybrid Silent Fan Control de Seasonic adapte automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la charge, assurant un fonctionnement quasi inaudible en faible charge et un refroidissement optimal en pleine charge.

Retrouvez l'alimentation ATX Seasonic Vertex GX 850W à 143,90 € au lieu de 195,98 €, soit une remise de 27 % sur Amazon.





Voici quelques autres modèles 750W et 850W à prix réduit :

