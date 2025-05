Voici tout d'abord le bureau assis-debout FlexiSpot E5.

Grâce à sa double motorisation, il permet un ajustement fluide et silencieux de la hauteur, allant de 62 à 127 cm.

Sa structure en acier lui confère une grande stabilité, même en position haute, et une capacité de charge allant jusqu’à 125 kg, ce qui permet d’y installer plusieurs écrans et équipements sans compromettre sa fiabilité.

Le panneau de contrôle tactile permet de mémoriser jusqu’à trois hauteurs, tandis qu’un système anti-collision intégré assure la sécurité en arrêtant le mouvement en cas d’obstacle. Le bureau est également doté d’une mise en veille automatique pour économiser l’énergie.

Facile à monter, le E5 est proposé en plusieurs coloris (blanc, noir, gris) et peut être personnalisé avec différents plateaux.

Sur le site officiel de la marque, vous pouvez retrouver en ce moment le bureau électrique FlexiSpot E5 à 179,99 € au lieu de 299,99 € sans plateau, ou 279,98 € au lieu de 399,98 € avec plateau, avec différents coloris disponibles. La livraison depuis l'UE est gratuite.



On continue avec l'enceinte résidentielle Harman Kardon Onyx Studio 8.

Dotée d’une puissance RMS de 50 W, elle délivre un son riche et immersif grâce à un haut-parleur de graves de 120 mm combiné à deux tweeters de 20 mm. À chaque mise en marche, elle calibre automatiquement l’audio en fonction de son environnement pour garantir une restitution sonore optimale.

Compatible avec tous les appareils Bluetooth, elle permet de profiter d’un son haute fidélité et offre la possibilité de connecter deux appareils simultanément pour alterner facilement entre différentes playlists. Pour un son encore plus enveloppant, vous pouvez coupler sans fil deux enceintes Onyx Studio 8.

Grâce à son double microphone intégré, l'enceinte garantit des appels mains libres d'une clarté remarquable, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans la pièce.

Enfin, elle assure jusqu'à 8 heures d’autonomie et intègre une poignée en aluminium anodisé qui peut également faire office de support.

L'enceinte Harman Kardon Onyx Studio 8 est disponible en noir à 149,99 € au lieu de 249,99 € (prix officiel), soit une remise de 40 % chez Boulanger.



Enfin, on termine avec le graveur laser Atomstack A20 Pro V2 20 W.



Grâce à une technologie de compression optique unique, il génère un point laser ultra-fin de 0,08 x 0,1 mm, garantissant une gravure d'une grande précision. Son laser de classe 4 délivre une puissance impressionnante de 20 000 mW.

Conçu pour allier vitesse et performance, il permet des découpes puissantes et des gravures rapides avec des vitesses pouvant atteindre 400 mm/s.

Grâce à son système de guidage linéaire intégré, l’assemblage de l’appareil se fait de manière simple et rapide, tout en assurant une grande précision et une meilleure durabilité. La structure en alliage d’aluminium associée à une conception modulaire renforce la stabilité et la fluidité du mouvement du laser.

L’appareil intègre également des fins de course, un éclairage transversal et une précision de gravure allant jusqu’à 0,01 mm.

Côté sécurité, il est équipé d’un capot magnétique amovible, de lunettes de protection et d’un système d’alerte sonore en cas d’inclinaison excessive au-delà de 15°.

Le graveur prend en charge l’interaction via un port Type-C ou une clé USB, et reste compatible avec l’application mobile Atomstack, ainsi que les logiciels LightBurn et LaserGRBL.

Le graveur laser Atomstack A20 Pro V2 20 W est en promotion à 389 € grâce au code ATOM20V2 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

