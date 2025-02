Le mois dernier et après une très longue attente, Blue Origin a réussi le vol inaugural de son lanceur lourd New Glenn qui doit lui permettre de concurrencer Falcon 9 de SpaceX. Pour Blue Origin, les ambitions avec New Glenn sont en effet d'une ampleur sans commune mesure par rapport à son lanceur suborbital réutilisable New Shepard.

Si en atteignant l'orbite, le vol inaugural de New Glenn a été considéré comme un succès, un bémol a toutefois été l'échec de la tentative de récupération du premier étage réutilisable. Ce dernier a été détruit alors qu'il se trouvait à une altitude de plus de 10 km lors de son retour prévu sur une barge dans l'océan Atlantique.

« Nous savions que faire atterrir notre booster du premier coup était un objectif ambitieux. Nous allons beaucoup apprendre de cette journée et réessayer lors de notre prochain lancement ce printemps », avait déclaré Dave Limp.

Blue Origin réduit ses effectifs de 10 %

Le patron de la compagnie spatiale fondée par Jeff Bezos (fondateur d'Amazon) est désormais l'annonciateur d'une mauvaise nouvelle pour les employés de Blue Origin. Elle est étonnante dans le contexte actuel, après seulement quelques jours depuis le succès du vol NG-1.

« Si l'on considère les fondements de l'entreprise et les objectifs à atteindre au cours des trois à cinq prochaines années, nous sommes parvenus à la douloureuse conclusion que nous n'étions pas prêts à connaître le succès que nous souhaitions », a indiqué Dave Limp aux employés du groupe.

Blue Origin va ainsi procéder à une restructuration qui touche environ 10 % de ses effectifs, soit de l'ordre d'un millier d'employés qui seront licenciés. La taille dans les effectifs concernera principalement des collaborateurs en Floride, au Texas et dans l'État de Washington, pour des suppressions de postes dans l'ingénierie, la gestion de projet, la recherche et développement.

Un modèle SpaceX à suivre

D'après Dave Limp, la décision prise vise à réduire les coûts et à augmenter le rythme des lancements. Il souligne l'intérêt d'adopter une culture d'entreprise « rapide, agile, décisive et très centrée sur les clients ». Quelque chose que ne renierait évidemment pas Elon Musk pour SpaceX.

Blue Origin doit lancer un atterrisseur lunaire cette année et afin de tester des technologies qui seront utilisées par un engin de plus grande taille développé pour la Nasa dans le cadre du programme Artemis. D'autres projets sont un vaisseau spatial habité et une station spatiale Orbital Reef avec Sierra Space.