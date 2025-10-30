La bataille pour la Lune vient d'être totalement relancée. Alors que SpaceX semblait avoir le monopole des alunissages habités, l'administration américaine a décidé de remettre les contrats en jeu.

Le chef par intérim de la NASA, Sean Duffy, a publiquement critiqué les retards de SpaceX, ouvrant une brèche immense pour son rival, Blue Origin. La société de Jeff Bezos, qui avance à grands pas sur son propre atterrisseur, se dit prête à relever le défi.

Où en est Blue Origin dans son programme lunaire ?

Blue Origin n'est pas parti de zéro. La société de Jeff Bezos développe activement sa propre gamme d'atterrisseurs. Jacqueline Cortese, directrice de l'entreprise, a confirmé que le premier atterrisseur cargo, le Blue Moon Mark 1, est en cours d'assemblage final en Floride.

With rocket engines, boring is good. To that end, please enjoy this 1,030-second (17+ min!) BE-7 engine burn. This test represents the Apogee Raise Maneuver or ARM burn for our Blue Moon Mark 1 Lunar lander, plus margin, the longest burn required by the mission to reach the Moon.… pic.twitter.com/8bnU9fequn — Dave Limp (@davill) October 1, 2025

Ce modèle, plus petit, servira de démonstrateur. Il transportera des charges utiles de la NASA (comme VIPER) dès l'année prochaine, propulsé par le moteur BE-7. C'est une étape cruciale pour valider la technologie avant de passer au Blue Moon Mk 2, le modèle habité de 15 mètres de haut prévu pour Artemis 5.

Pourquoi la NASA ouvre-t-elle soudainement la porte à la concurrence ?

Le coup est venu de Sean Duffy, le chef de la NASA. Lors d'une interview sur CNBC, il a clairement pointé du doigt SpaceX : "Le problème est qu'ils sont en retard. [...] Nous sommes dans une course contre la Chine".

? Lights, cameras, lunar action! @NASA’s SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies) was recently installed on our Blue Moon MK1 lander. It will measure how much lunar dust is stirred up during landing and capture any resulting crater formation, providing data to… pic.twitter.com/mesAgVyHg6 — Blue Origin (@blueorigin) October 20, 2025

SpaceX avait remporté le contrat Artemis 3 (prévu pour 2027), mais le développement du Starship HLS (Human Landing System) et surtout de la technologie de ravitaillement en orbite, a pris du retard. Duffy a donc annoncé "ouvrir le contrat" pour permettre à Blue Origin ou Lockheed Martin de proposer une alternative plus rapide.

Comment Elon Musk a-t-il réagi à cette annonce ?

La réaction d'Elon Musk a été immédiate et violente. Depuis son compte X (ex-Twitter), le patron de SpaceX s'en est pris personnellement à Sean Duffy, le surnommant "Sean Dummy" (Sean l'idiot) et remettant en question sa compétence à diriger la NASA.

We are in a race against China so we need the best companies to operate at a speed that gets us to the Moon FIRST.



SpaceX has the contract to build the HLS which will get U.S. astronauts there on Artemis III.



But, competition and innovation are the keys to our dominance in… pic.twitter.com/dAo0so5qqZ — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 20, 2025





La tension est palpable, car l'agence spatiale dépend de SpaceX pour ses vols vers l'ISS, mais ne peut pas se permettre de perdre la course à la Lune face à la Chine à cause des retards d'un seul fournisseur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Blue Origin va-t-il remplacer SpaceX sur Artemis 3 ?

Ce n'est pas encore fait. La NASA a officiellement ouvert le contrat Artemis 3 à la concurrence. Blue Origin est le favori pour proposer une solution alternative "incrémentale", mais doit encore prouver qu'elle peut être prête avant SpaceX pour remporter ce contrat précis.

Qu'est-ce que le Blue Moon Mark 1 ?

C'est le premier atterrisseur lunaire de Blue Origin. C'est un modèle cargo (non habité) de 8,1 mètres de haut, conçu pour transporter 3 tonnes de matériel à la surface de la Lune. Il servira de vol de démonstration avant le Mk 2, la version habitée.

SpaceX est-il officiellement en retard sur le Starship ?

Oui. Selon la NASA, SpaceX devait avoir terminé sa démonstration de transfert de carburant en orbite (une étape essentielle pour la mission lunaire) mi-2025. Cette opération critique est maintenant repoussée à début ou mi-2026 au plus tôt.