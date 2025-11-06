Blue Origin annonce la date du 9 novembre 2025 pour le deuxième vol de son lanceur lourd New Glenn. Le décollage est prévu depuis le complexe de lancement 36 de Cap Canaveral en Floride.

Ce vol NG-2 emportera les sondes EscaPADE de la Nasa vers la planète Mars. Elle embarque également une démonstration technologique de Viasat dans le cadre du Communications Services Project de communication de la Nasa.

La mission principale du second vol de New Glenn

La charge utile principale est la mission EscaPade (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la Nasa. Elle se compose de deux satellites jumeaux, construits par Rocket Lab, destinés à étudier l'interaction entre le vent solaire, le champ magnétique et la haute atmosphère de Mars.

Un point notable est que le lancement se déroule en dehors des fenêtres de tir habituelles vers Mars qui s'ouvrent environ tous les deux ans. Elle pourrait ouvrir la voie à de futurs lancements vers Mars à tout moment.

La mission EscaPADE suivra une trajectoire inédite qui lui permettra de patienter un an près du point de Lagrange L2, avant d'effectuer un survol de la Terre en novembre 2026 pour prendre son élan.

L'atterrissage du booster est un enjeu de NG-2

Pour l'entreprise de Jeff Bezos, l'enjeu est de prouver la fiabilité et aussi le potentiel de réutilisation de sa fusée New Glenn. Lors du vol inaugural en janvier, le booster avait été perdu pendant sa tentative d'atterrissage sur une barge en mer. Les moteurs n'avaient pas pu se rallumer.

L'objectif avec NG-1 était d'atteindre l'orbite et la perte du booster n'a pas été vécue comme un échec. " Tout le reste était un bonus ", écrit Dave Limp, le patron de Blue Origin.

" NG-2 a pour objectif principal de placer EscaPADE en orbite en toute sécurité et de faire atterrir le booster. Et si nous manquons l'atterrissage ? Ce n'est pas grave. Nous avons déjà plusieurs autres boosters New Glenn en production. "