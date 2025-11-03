La semaine dernière, Blue Origin a procédé avec succès à un tir statique des sept moteurs BE-4 du premier étage de son lanceur lourd New Glenn. Ils ont été allumés pendant 38 secondes sur le pas de tir LC-36 à Cap Canaveral en Floride.

Lors de l'essai, les moteurs ont fonctionné à pleine puissance durant 22 secondes. La durée de l'essai statique avait été prolongée pour simuler la séquence complexe de l'atterrissage du booster. Blue Origin a testé l'extinction de certains moteurs, tout en augmentant la poussée du moteur central.

Une récupération en ligne de mire pour New Glenn

Pour Blue Origin, la récupération du premier étage est un enjeu de ce deuxième vol de New Glenn. Lors du vol inaugural en janvier, l'injection en orbite terrestre moyenne du Blue Ring Pathfinder (prototype) avait réussi, mais le booster avait été perdu lors de sa tentative d'atterrissage sur une barge en mer. Les moteurs n'avaient pas pu se rallumer.

Blue Origin compte sur le succès d'un nouvel étage baptisé " Never Tell Me the Odds ". S'il est récupéré, il doit être réutilisé dès le début de l'année prochaine pour lancer son atterrisseur lunaire Blue Moon Mark 1.

A priori, un échec pour la récupération retarderait la disponibilité d'un nouveau booster.

Une deuxième mission vers Mars pour New Glenn

Pour la fusée de 98 mètres de Blue Origin, la prochaine charge utile est la mission EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la Nasa. Elle est composée de deux sondes jumelles, construites par Rocket Lab, destinées à étudier l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère de Mars.

L'objectif est de comprendre comment Mars a perdu son atmosphère, passant d'un monde potentiellement humide à la planète désertique désormais connue. Les deux orbiteurs pèsent un peu plus d'une tonne, n'utilisant qu'environ 15 % de la capacité totale de New Glenn.

La Nasa accepte un risque

Lancer une mission scientifique sur le deuxième vol d'un tout nouveau lanceur, qui plus est non certifié, est un pari. La Nasa accepte ce risque accru en échange d'un prix bas de 20 millions de dollars.

Avec un décollage prévu pour ce mois de novembre, EscaPADE fait partie d'une nouvelle famille de missions, dont le coût total est inférieur à 80 millions de dollars, soit en dessous des missions martiennes habituelles.

Les sondes ne partiront pas directement vers Mars. Elles seront lancées sur une orbite terrestre et attendront jusqu'en novembre prochain la bonne fenêtre planétaire pour allumer leurs propres moteurs et commencer leur voyage vers la planète rouge, où elles devraient arriver en septembre 2027.

N.B. : Source images : Blue Origin.