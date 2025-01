Le vol inaugural du lanceur lourd New Glenn de Blue Origin a raté l'échéance de 2024, mais seulement d'une poignée de jours. L'entreprise spatiale de Jeff Bezos (fondateur d'Amazon) annonce que la mission NG-1 est prévue au plus tôt le vendredi 10 janvier.

Depuis le Launch Complex 36 de la base de Cap Canaveral en Floride, une fenêtre de tir de trois heures s'ouvre à 1h heure locale (6h GMT). L'objectif principal de la mission inaugurale sera d'atteindre l'orbite en toute sécurité.

Pour autant, le premier étage réutilisable de New Glenn tentera bel et bien d'atterrir sur une barge dans l'océan Atlantique. Une manœuvre à la SpaceX et alors que le septième vol d'essai orbital du Starship pourrait décoller quelques heures plus tard.

Un atterrissage en mer du premier coup ?

« C'est notre premier vol et nous nous y sommes préparés avec rigueur », déclare Jarret Jones, vice-président de New Glenn. Néanmoins, l'échec n'est pas exclu et Blue Origin fait monter le suspense.

« Aucun essai au sol ni aucune simulation de mission ne peuvent remplacer le vol de cette fusée. Il est temps de voler. Quoi qu'il arrive, nous apprendrons, nous affinerons et nous appliquerons ces connaissances à notre prochain lancement. »

Faut-il y voir une méthode itérative similaire à celle pratiquée par SpaceX ? Cette méthode est susceptible d'être en vigueur pour l'atterrissage du booster réutilisable. En soulignant cependant que Blue Origin peut aussi s'appuyer sur le succès enregistré avec New Shepard.

Dans le cadre de son vol inaugural, New Glenn transportera un prototype Blue Ring Pathfinder du véhicule de transfert orbital Blue Ring qui servira aux opérations dans l'espace et à placer des satellites vers leurs orbites finales. Il restera à bord de l'étage supérieur pendant toute la durée de la mission NG-1 d'une durée de 6 heures.

Un lanceur lourd pour rattraper SpaceX

Le lanceur New Glenn mesure plus de 98 mètres de haut et dispose d'une coiffe de charge utile de sept mètres. Pour le premier étage (ou booster) réutilisable et afin de réduire le coût par lancement, Blue Origin vise un minimum de 25 missions.

Le premier étage dispose de sept moteurs BE-4, sachant que ce moteur de Blue Origin équipe le premier étage de la fusée Vulcan (Vulcan Centaur) de United Launch Alliance (ULA). Pour le deuxième étage, ce sont deux moteurs BE-3U. Le moteur BE-3U est une variante du moteur BE-3 de la petite fusée réutilisable New Shepard.

New Glenn doit pouvoir placer 45 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire. La mission NG-1 sera la première d'une série de lancements de démonstration en vue d'une certification pour le programme américain de lancement spatial de sécurité nationale.

N.B. : Source images : Blue Origin.