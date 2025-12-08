Blue Origin, en partenariat avec la startup Istari Digital, a dévoilé le TEAREX, un appareil conçu par une IA pour extraire la chaleur du régolithe lunaire. Cette technologie vise à fournir de l'énergie durant les longues nuits lunaires, mais le manque de détails techniques soulève des questions sur sa viabilité face à une communication très axée sur l'intelligence artificielle.

Survivre sur notre satellite impose de résoudre une équation énergétique majeure : comment s’alimenter durant la nuit lunaire, une période de deux semaines terrestres plongée dans une obscurité glaciale ?

Si l'énergie solaire est inopérante et le nucléaire complexe à mettre en œuvre dans des conditions extrêmes, une nouvelle voie semble se dessiner grâce à l'ingéniosité technologique.

Un aspirateur lunaire pour capter la chaleur ?

Lors de la conférence Amazon Web Services re:Invent 2025, Blue Origin a présenté un concept surprenant : le TEAREX. L'idée est d'utiliser le régolithe, cette fine poussière qui recouvre le sol de la Lune, comme une sorte de batterie thermique.

L'appareil, décrit comme un cylindre d'une trentaine de centimètres, aspirerait la poussière lunaire chauffée par le Soleil durant le jour. Un échangeur de chaleur léger se chargerait ensuite d'extraire cette énergie pour l'utiliser pendant la nuit, transformant de fait le sol en une source d'énergie renouvelable.

L'intelligence artificielle au cœur de la conception

La véritable originalité du projet ne réside pas seulement dans son concept, mais dans son processus de création. Le TEAREX a été entièrement conçu par une intelligence artificielle développée par la startup Istari Digital, dirigée par Will Roper, une figure connue pour avoir modernisé les acquisitions de la Space Force américaine.

Pour éviter les hallucinations de l'IA, Istari a mis en place des garde-fous stricts, créant un "terrain de jeu clôturé" où l'algorithme pouvait innover tout en respectant un cahier des charges précis. Selon Blue Origin, cette approche aurait permis d'accélérer le développement du matériel de 75 %.

Entre prouesse technologique et argument marketing

Pourtant, au-delà de l'annonce, le flou persiste. Ni Blue Origin ni Istari Digital n'ont fourni de prototype fonctionnel, de spécifications techniques ou de livre blanc détaillant la faisabilité du TEAREX.

L'accent est mis quasi exclusivement sur la puissance de l'IA qui l'a imaginé. Cette communication interroge. S'agit-il d'une avancée concrète pour l'exploration spatiale ou d'une démonstration de force destinée à justifier les investissements d'Amazon dans l'IA ?

La question de l'efficacité réelle du dispositif et de la quantité d'énergie extractible reste entière, et l'avenir seul dira si le TEAREX est plus qu'un simple nuage de régolithe marketing.