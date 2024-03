Spécialiste des solutions de stockage d'énergie, la marque BLUETTI étoffe sa gamme de centrales électriques " portables " avec la référence AC200L. Pesant un peu plus de 28 kg, elle est positionnée au-dessus de l'AC200P et de l'AC200MAX.

Comme de tradition avec BLUETTI, l'AC200L s'appuie sur une batterie LiFePO 4 (phosphate de fer et de lithium) pour une longue durée de vie et un important nombre de cycles de charge. Sa capacité est de 2048 Wh et elle peut supporter plus de 3000 cycles en conservant une intégrité de capacité de 80 %.

Avec une capacité de charge rapide de jusqu'à 2400 W CA, l'AC200L peut atteindre une capacité de 80 % en l'espace de 45 minutes. Dans le cadre d'une puissance de charge photovoltaïque de 1200 W, la batterie peut être complètement chargée en près de 2 heures.

Une puissance de 2400 W en sortie

La station AC200L offre une puissance de 2400 W en sortie, tandis qu'un mode Power Lifting permet une élévation de puissance à 3600 W. Le niveau de nuisance sonore est inférieur à 50 dB.

Afin de couvrir une large panoplie de besoins en matière d'alimentation, une dizaine de prises sont de la partie. Deux ports USB-A et deux ports USB-C de 100 W sont présents. En cas de coupure de courant, une fonction UPS offre en outre un temps de commutation de seulement 20 ms.

À souligner que l'AC200L peut prendre en charge des batteries supplémentaires comme la B230 (2048 Wh) et la B300 (3072 Wh), pour une capacité qui est alors doublée ou quadruplée.

La centrale électrique BLUETTI AC200L peut être gérée et surveillée grâce à une application sur mobile (Bluetooth et Wi-Fi).

Prix et disponibilité

Vous trouverez la BLUETTI AC200L au prix exceptionnel de seulement 1599 € sur le site de BLUETTI au lieu de 1999 € (code GNT pour obtenir 100 € de réduction supplémentaire), une offre "Super Early Bird" valable uniquement jusqu'au 18 mars ! Elle est également disponible sur Amazon (code AC200L5OFF pour 100 € de réduction supplémentaire).

Jusqu'au 25 mars, BLUETTI affiche en outre des offres de printemps avec jusqu'à 30 % de réduction sur plusieurs de ses stations d'énergie et panneaux solaires.