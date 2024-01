L'avenir appartient-il aux robots humanoïdes et quelles missions devront-ils remplir ? Ils sont déjà vus comme capables de remplacer les humains pour des tâches répétitives ou dangereuses mais ils pourraient tout aussi bien devenir des compagnons du quotidien pour les humains.

Tesla croit en ce futur et le tente de le façonner avec son robot Optimus dont le dernier exploit est de pouvoir plier du linge (presque) tout seul. La combinaison de la robotique et de l'intelligence artificielle doit faire des miracles mais le cheminement sera encore long avant d'arriver à la synthèse efficace qui ne se contentera pas de démos contrôlées.

Si les robots sont déjà là depuis longtemps sur les sites de production pour des tâches très spécifiques, les robots humanoïdes devront être capables de s'adapter à leur environnement et de pouvoir réagir à différentes stimulations.

Des robots humanoïdes en test chez BMW

Le constructeur allemand BMW est prêt à tenter l'expérience de l'automate venant épauler les humains en se préparant à introduire des robots humanoïdes Figure 01 conçus par l'entreprise du même nom et qui mise sur l'IA pour proposer un robot évoluant sur ses deux pieds et capable d'une certaine polyvalence d'action.

Son site de Spartanburg, en Caroline du Sud, qui produit ses véhicules tout-terrain BMW X, sera le premier à expérimenter les robots Figure 01, même si la nature des tâches confiées aux nouveaux arrivants n'est pas indiquée.

Il n'est pas dit non plus s'ils auront vocation à remplacer des emplois humains ou constitueront des alliés pour réaliser les tâches pénibles ou répétitives. L'aspect multitâche du robot relève surtout de l'empilement de fonctionnalités de manutention comme attraper et ranger des objets ou charger / décharger des palettes et qui peuvent être activées à la demande.

Comme Tesla pour son robot Optimus, l'entreprise Figure met en avant une certaine dextérité des mains de son automate et sa capacité à manipuler des objets relativement fragiles grâce à ses multiples articulations bras / épaules.

Pour ce qui est des jambes, il s'agit plus de pouvoir laisser le robot se déplacer d'un point d'un site à un autre sur un terrain plat et sans embûches. On est encore loin des démonstrations de gravissement d'escaliers ou de franchissement d'obstacles telles que d'autres entreprises, comme Boston Dynamics, peuvent les réaliser, mais cela reste un objectif en soi, toujours dans le cadre d'un automate à usage général.

Les débuts du RaaS humanoïde ?

Le déploiement sur un site en activité doit permettre d'optimiser les fonctions du robot Figure 01 et d'en déployer de nouvelles, qui pourront ensuite être proposées à d'autres futurs partenaires.

Figure pourrait ainsi alimenter son modèle économique en permettant d'activer certains activités du robot à partir d'un catalogue d'applications, en fonction des besoins des entreprises.

Le robot utilisera ses capacités IA pour s'améliorer à la tâche au fil du temps mais il pourra également être piloté à distance en cas de problème. TechCrunch indique que l'entreprise rêve de pouvoir un jour proposer ses automates en tant que services RaaS (Robot as a service) pour lesquels les entreprises clientes n'ont pas à disposer d'expertise robotique en propre pour tirer pleinement parti des robots humanoïdes.