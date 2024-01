C'est un projet dont Elon Musk indique qu'il pourrait prendre plus d'ampleur que le développement de véhicules électriques qui a fait le succès de Tesla. En 2022, la firme a présenté son Tesla Bot Optimus, un robot humanoïde doté d'intelligence artificielle qui pourrait s'occuper de certaines tâches pénibles ou répétitives à la place des humains dans les usines.

Au-delà de cet aspect déjà d'actualité sur certains sites de production, Le milliardaire voit dans son automate un possible compagnon des êtres humains une fois que ses capacités IA seront suffisamment développées.

Une deuxième génération plus agile

Ce qui ne semblait qu'un projet lointain et encore très brut lors de sa présentation initiale a pris une tournure plus concrète avec la présentation de la deuxième génération d'Optimus durant l'automne 2023.

L'automate assez gauche et lent a laissé place à une version plus aboutie en terme d'agilité et de capacité à manipuler des objets de forme différente et de petite taille. Tesla a commencé à diffuser des présentations montrant son robot capable d'effectuer des manoeuvres complexes grâce à ses mains articulées.

Et si l'on ne sait pas encore s'il deviendra le meilleur ami de l'ouvrier (ou son remplaçant ?) dans les chaînes de montage, Tesla montre ses capacités d'automate du quotidien avec une démonstration de pliage d'un T-Shirt.

Tesla Bot, le futur automate du quotidien ?

On voit Optimus prendre un T-Shirt dans un panier et réaliser lui-même un pliage du tissu. Aussi démonstratif des capacités de manipulation fine du robot, Elon Musk précise le robot ne réalise pas encore cette tâche de manière totalement autonome.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Le Tesla Bot a encore besoin de la mise en place d'une configuration spécifique mais le milliardaire indique que ce ne sera bientôt plus le cas et que le robot pourra s'adapter à des environnements inédits.

A défaut d'être encore très convaincant, le projet de Tesla continue de progresser. La vidéo montre de façon intéressante la présence de cellules 4680 sur une table à côté du robot, ce qui suggère que l'entreprise semble entraîner son robot Optimus à des tâches spécifiques pour sa propre activité.