Donald Trump a présenté en grande pompe mais sans beaucoup de détails le prochain avion de combat F-47, numéroté en l'honneur de son rôle de 47ème président des Etats-Unis.

Conçu par Boeing et non plus par Lockheed Martin, c'est un avion de sixième génération qui doit assurer la supériorité aérienne des Etats-Unis dans les prochaines années.

Il reste à voir s'il entrera effectivement en service durant le mandat de Trump, c'est à dire d'ici 2028...à moins qu'il ne parvienne à obtenir un troisième mandat, ambition en principe interdite par la Constitution mais qu'il peine à dissimuler.

F-55, version bimoteur modernisé du F-35

A côté de ce futur fleuron militaire des Etats-Unis, Donald Trump a évoqué lors de sa visite officielle à Doha, au Qatar, d'autres projets d'avions. Deux modèles pourraient entrer en développement.

Le président des Etats-Unis a ainsi anticipé la conception d'un avion de combat F-55 qui serait une évolution du F-35 mais doté de deux moteurs, avec sans doute toujours un rôle polyvalent.

Selon le site Zone Militaire, il pourrait s'agit du F-35+ évoqué précédemment par le CEO de Lockheed Martin sous forme d'une transformation pour lui permettre de disposer des nouvelles fonctionnalités de combat, dont celle de l'escorte par des drones.

F-22 Super Raptor, un avion de cinquième génération...et demie

L'autre projet envisagé concerne une modernisation du chasseur F-22 Raptor en le transformant en F-22 Super Raptor. L'idée serait d'apporter à ces deux avions de cinquième génération une partie des capacités associées à la plate-forme de sixième génération représentée par le futur F-47.

Tout ceci doit encore être validé par le Congrès américain et nécessitera des milliards de dollars d'investissement en R&D additionnelle puis en production des nouveaux modèles.

Entre le Golden Dome devant protéger le sol américain des attaques de missiles et les projets d'avions de combat, l'apprenti faiseur de paix Donald Trump suit pour le moment à la lettre la doctrine si vis pacem para bellum.