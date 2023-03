Tandis que SpaceX réalise régulièrement des missions de transport de fret et d'astronautes vers la Station Spatiale Internationale (ISS) grâce à ses capsules Dragon et Dragon Crew, son concurrent Boeing doit ronger son frein.

La firme prépare sa propre capsule spatiale CST-100 Starliner mais le développement se fait dans la douleur et les reports multiples. Après le succès de la mission qui avait permis d'arrimer la capsule sans équipage à l'ISS, c'est maintenant un vol habité CFT (Crew Flight Test) qui doit être tenté pour faire certifier la capsule par la NASA et pouvoir l'utiliser dans des missions commerciales.

Encore du retard à prévoir

Cette mission CFT doit transporter les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à bord de l'ISS mais il faut encore trouver le bon créneau. Plusieurs missions utilisant les capsules Dragon ont été programmées sur mars et avril, ce qui laissait un créneau pour le Starliner de Boeing vers fin avril 2023, après avoir manqué celui de fin 2022.

Dans un nouveau tweet diffusé le 23 mars, Kathy Lueders, responsable des opérations spatiales à la NASA, a indiqué que la mission CFT de Boeing ne pourra pas être programmée sur ce nouveau créneau.

Aucune raison spécifique n'est donnée mais il est possible que les procédures de vérifications et les ajustements nécessaires après les dysfonctionnements rencontrés dans les missions précédentes aient pris plus de temps que prévu.

Trouver le bon créneau

Cette hypothèse est étayée par le fait que Boeing et la NASA n'ont pas procédé au remplissage des réservoirs début mars comme prévu, ce qui suggère qu'un retard sur le planning était déjà à l'oeuvre.

D'autre part, les préparatifs du lanceur Atlas 5 de Starliner auraient pu gêner ceux du lancement inaugural du lanceur Vulcan Centaur de l'ULA prévu le 4 mai prochain, les deux utilisant le même pas de tir à Cap Canaveral.

Aucune nouvelle fenêtre d'opportunité n'est communiquée pour le moment mais la mission CFT de Starliner pourrait être tentée durant l'été 2023, toujours avec l'objectif de pouvoir lancer ensuite des missions de transport d'astronautes vers l'ISS dès début 2024.