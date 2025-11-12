C'est une double bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent changer d'offre internet : Sosh cumule en ce moment les avantages en proposant non seulement les frais de mise en service gratuits sur sa Boîte Sosh, mais aussi une offre de remboursement allant jusqu'à 100 € pour éponger les frais de résiliation de votre opérateur actuel. C’est sans doute le meilleur moment de l'année pour sauter le pas.

Pour 24,99 € par mois, et toujours sans engagement, Sosh inclut dans son offre la puissance du réseau Orange avec des débits très élevés (jusqu'à 2 Gbit/s partagés) et surtout, la nouvelle Livebox S compatible avec le WiFi 7. C'est l'assurance d'une connexion stable et ultra-rapide, le tout complété par les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations.

Côté télévision, Sosh mise sur la flexibilité en vous laissant le choix :

L'option décodeur TV (5 €/mois) : elle inclut un décodeur Ultra HD 4K. Vous retrouvez alors sur votre téléviseur, mobile, tablette et ordinateur l'intégralité des chaînes TV d'Orange ainsi que l'accès aux services payants (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+...).





