C'est l'éternelle frustration : vous n'êtes toujours pas éligible à la fibre optique et vous vous sentez bloqué à l'ère du chargement infini avec votre vieille connexion ADSL. Pendant ce temps, les offres "fibre" s'affichent partout.

Et si la solution n'était pas d'attendre la fibre, mais de l'obtenir différemment ?

C'est exactement ce que propose RED by SFR avec sa RED box 5G, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est actuellement en promotion.

En ce moment, la RED box 5G voit son prix chuter à 25,99 €/mois, au lieu des 29,99 € habituels.

Mais le vrai "bon plan" pour ceux qui sont bloqués en ADSL, ce n'est pas seulement le prix, c'est la promesse :

Un débit jusqu'à 1,1 Gb/s : c'est une vitesse comparable à la fibre, capable de gérer streaming 4K, télétravail lourd et jeux en ligne.





Aucun besoin de technicien et aucun délai : pas de rendez-vous à prendre, pas de câble à tirer. Vous recevez la box, vous la branchez sur une prise électrique, et vous avez internet immédiatement.





Aucun engagement : si vous déménagez ou si vous êtes enfin raccordé, vous êtes libre de partir quand vous voulez.

Le fonctionnement de la box 5G est simple : au lieu d'un câble, la box se connecte directement à l'antenne 5G (ou 4G si besoin) de SFR la plus proche. Elle transforme ce signal mobile en un puissant réseau Wi-Fi 6 pour toute votre maison.

C'est la solution idéale si vous êtes dans l'un de ces cas :

Votre logement n'est pas raccordé à la fibre.

Vous avez un ADSL trop lent.

Vous êtes en location temporaire ou en résidence secondaire.

Vous déménagez et avez besoin d'une connexion tout de suite.

En plus, RED vous rembourse jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.

⚠️ À noter qu'il ne s'agit pas d'une box nomade. Elle est conçue pour remplacer une connexion fixe et doit être utilisée uniquement à l'adresse que vous déclarez lors de la souscription.

