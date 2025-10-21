Profitez d'une offre spéciale sur le forfait B&YOU 120 Go 5G : ce forfait, proposé est au prix de 11,99 €/mois et sans engagement, est réduit à 9,99 €/mois si vous souscrivez en même temps à la box Pure fibre.

Le forfait 120 Go 5G comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous disposez de 120 Go de données en 5G, dont 25 Go sont utilisables en UE et dans les DOM.

De plus, un abonnement à Perplexity Pro est offert pendant 12 mois en ce moment (valable pour les nouveaux clients Perplexity Pro).

L'offre B&YOU Pure fibre associée propose une connexion fibre ultra-rapide pouvant atteindre (selon éligibilité) 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Elle inclut le WiFi 7, et un répéteur WiFi 7 est également disponible en option pour +3 €/mois.

À noter que la box Pure Fibre ne comprend ni option TV ni service de téléphonie.

➡️ Découvrir l'offre B&YOU avec forfait 120 Go 5G + box Pure fibre à 9,99 €/mois

