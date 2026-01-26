Le nouveau jet d'affaires Bombardier Global 8000, capable de frôler Mach 1, a obtenu la certification de type de l'EASA, lui permettant ainsi d'opérer sans restriction dans l'espace aérien européen.

Cette validation était la dernière pièce maîtresse réglementaire, après avoir déjà reçu le feu vert de Transports Canada en novembre 2025 et de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine en décembre de la même année.

Entré officiellement en service fin 2025, l'appareil est désormais prêt à être livré aux clients européens.

Un concentré de vitesse et d'endurance inégalé

Le Global 8000 se distingue avant tout par des chiffres impressionnants. Avec une vitesse de pointe de Mach 0,95 (1170 km/h environ), il s'agit de l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, bien que sa vitesse de croisière usuelle se situe entre Mach 0,85 et 0,92.

Cette performance est couplée à un rayon d'action de 8 000 milles nautiques (environ 14 816 km), permettant des liaisons directes inédites comme Dubaï-Houston ou Singapour-Los Angeles, avec huit passagers et quatre membres d'équipage à bord.

Ce qui positionne le Global 8000 dans une classe à part est ce véritable équilibre entre vélocité et endurance. Là où ses concurrents directs, comme le Gulfstream G700 ou le Dassault Falcon 10X, privilégient souvent l'efficience sur de très longues distances, Bombardier a fait le pari de la vitesse sans sacrifier la portée intercontinentale.

Cette double capacité lui permet de dominer le segment des jets ultra-long-courriers en offrant une polyvalence rare.

Au-delà de la performance : le confort et le bien-être en haute altitude

L'une des innovations les plus marquantes du Global 8000 réside dans son expérience passager. L'appareil dispose de l'altitude cabine la plus basse du marché : à 41 000 pieds (12 500 mètres d'altitude), la pression ressentie équivaut à seulement 2 691 pieds (autour de 800 mètres).

Cette caractéristique technique réduit le stress physiologique lié aux voyages en haute altitude, diminuant considérablement la fatigue et permettant aux voyageurs d'arriver à destination plus alertes.

Le système de filtration d'air Bombardier Pũr Air, équipé d'un filtre HEPA de qualité hospitalière, garantit par ailleurs une atmosphère saine.

L'intérieur est conçu pour maximiser le confort des passagers et la productivité. La cabine est la seule du marché à proposer quatre zones de vie distinctes de taille égale, entièrement personnalisables pour le travail, les repas, le divertissement ou le repos. Les hommes d'affaires et milliardaires apprécieront.

Pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers, elle inclut des équipements haut de gamme comme une cuisine complète, une suite avec un lit permanent et un accès sécurisé au compartiment à bagages en vol, incarnant le summum du luxe et de la modularité.

Une agilité surprenante et une technologie de pointe

Malgré sa taille et ses capacités long-courriers, le Global 8000 surprend par son agilité. La conception avancée de l'aile, baptisée Smooth Flex Wing, lui confère des performances au décollage et à l'atterrissage comparables à celles de jets beaucoup plus légers.

C'est un tour de force qui lui donne accès à un plus grand nombre d’aéroports, y compris ceux dotés de pistes plus courtes, augmentant sa flexibilité opérationnelle de près de 30 % par rapport à ses rivaux.

Aux commandes, les pilotes bénéficient du poste de pilotage Bombardier Vision, qui intègre les dernières avancées en matière d'avionique et de technologie fly-by-wire pour une sécurité et une ergonomie optimales.