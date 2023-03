Aujourd'hui, nous allons vous présenter une multitude d'articles / composants PC. Si vous cherchez une nouvelle carte mère ou un nouveau processeur, vous êtes au bon endroit.

Commençons avec la carte mère Intel Gigabyte Z590 gaming X. Cette "MoBo" possède un chipset LGA 1200 et se présente au format ATX. Elle intègre 4 slots de DDR4 compatibles Dual-Channel non ECC. Sont également présents, 3 ports M.2 (pour des disques SSD NVMe), une interface WiFi 6 et un port Ethernet 2,5 Gbps.

Cette carte mère Intel Gigabyte Z590 gaming X est vendue 156,37 € au lieu de 199,90 € soit 22% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

D'autres cartes mères sont également en promo à savoir :

Et d'autres composants PC et produits sont également en promo à savoir :

Processeur

Mémoire vive (RAM)

Smartphone







