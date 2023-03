Fnac nous propose aujourd'hui de très bonnes offres flash sur les aspirateurs robot iRobot allant jusqu'à -53%. Mais ce n'est pas tout, le petit déjeuner est aussi à l'honneur et bien d'autres articles.

Commençons avec l'aspirateur robot iRobot S9+. Ce robot aspirateur profite de la technologie vSLAM qui est capable de récolter plus de 230 000 données chaque seconde et elle permet de cartographier précisément votre domicile, pièce après pièce. Le robot est aussi doté d'un système anti-allergène qui capture 99 % des potentiels allergènes et des pollens. Il intègre un réservoir à poussière de 400 ml et affiche une autonomie d'environ deux heures.

Cet aspirateur robot iRobot S9+ est vendu 699,99 € au lieu de 1499,99 € soit 53% de remise chez Fnac. La livraison est gratuite dans un délai de 48 heures.

