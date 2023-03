Aujourd'hui, Cdiscount nous propose de belles offres sur l'univers de la course à pied à travers leurs "journées du running" qui se termine le 30 mars 2023. Tout ce qui est lié à la pratique de ce sport est présent, et pour vous aider à faire votre choix, nous allons vous présenter quelques produits en promotion.

Commençons avec la ceinture cardiofréquencemètre Garmin HRM Dual. Cette ceinture en textile se porte en dessous de la poitrine, analyse votre rythme cardiaque et envoie les données via Bluetooth à vos appareils Garmin et via l'application Zwift, pour ne citer qu'eux. La pile intégrée vous donne une autonomie de plus de 3 ans, grâce à la technologie Low energy.

Cette ceinture cardiofréquencemètre textile ANT+ est vendue 44 € au lieu de 51,99 € soit 15% d'économie. La livraison est prévue pour le lendemain, sans surcout.





D'autres produits dédiés au running sont également en promotion à savoir :



